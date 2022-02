Update: Overmars per direct weg bij Ajax

(ABM FN-Dow Jones) Marc Overmars is per direct vertrokken als directeur voetbalzaken bij Ajax. Dit maakte de Amsterdamse club zondagavond bekend.

De reden is "gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's", aldus het persbericht.

"Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax", zei Overmars in de persverklaring.

Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Recent werd hij herbenoemd voor een nieuwe termijn, tot en met 30 juni 2026.

"Dit is een dramatische situatie voor iedereen die hier op enigerlei wijze bij betrokken is", aldus Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. "Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft. We hebben niet voor niks zijn contract opgewaardeerd en verlengd. Maar hij heeft helaas echt grenzen overschreden, dus verdergaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in. Het is bijzonder pijnlijk voor iedereen."

Update: om meer informatie toe te voegen.