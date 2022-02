Knot: hoge inflatie vereist eind dit jaar renteverhoging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De hoge inflatie "is buitengewoon zorgelijk" voor de koopkracht van de gemiddelde Nederlander en dan vooral ook voor de kleinere beurzen. De Europese Centrale Bank dient de rente aan het einde van dit jaar voor het eerst te verhogen. Dit zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zondag in tv-programma Buitenhof. Zestig procent van de hogere inflatie is toe te schrijven aan energie, aldus Knot. Daarnaast wees de centraal bankier op de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. "Het overgrote deel van de inflatie komt uit het buitenland. Daar kunnen wij weinig aan doen, maar is wel uitermate pijnlijk." "En die hoge prijzen betalen we aan het buitenland", aldus Knot. Dus dat betekent dat Nederland als land ook armer is geworden. Dit jaar zal de inflatie in de eurozone grotendeels boven de 4 procent liggen, voorziet Knot. En Nederland zit daar nu al boven, merkte hij op. "En er is een overloopeffect naar volgen jaar", verwacht DNB. Tot volgend jaar zomer moet Nederland dus rekenen op een hogere inflatie, "zo niet langer". Wel benadrukte Knot dat dit type inflatie, gedreven door energie, van voorbijgaande aard is. Voor de middellange termijn kijkt de centraal bankier daarom nog altijd naar een inflatie "gecentreerd" rond de doelstelling van 2 procent. "Maar de risico's zitten duidelijk aan de bovenkant." De cruciale factor is loonprijsspiraal. En vooralsnog is die gematigd, aldus Knot. ECB moet in actie komen In het tv-programma ging Knot ook in op welk beleid de ECB moet voeren. "Voordat je op de rem kunt trappen, moet de voet van het gaspedaal", meent Knot. Dat betekent dat voordat de rente omhoog moet, eerst het obligatie-opkoopprogramma zo snel mogelijk moet worden beëindigd. "Want dan is alleen maar olie op het vuur." Knot zelf denkt dat de EBC de rente in het vierde kwartaal van 2022 voor het eerst zal verhogen met 25 basispunten. Dat is echter een inschatting, benadrukte hij, die voortdurend wordt aangepast aan nieuwe informatie. En dat is het begin van een cyclus van een aantal renteverhogingen. Knot rekent op twee renteverhogingen vlot op elkaar om uit de negatieve rente te komen. En als er dan geen sprake is van een loonprijsspiraal en de inflatieverwachting rond de doelstelling blijft, dan is er geen directe noodzaak om de rente verder te verhogen. Beurs De beurs is "spectaculair" opgelopen, "waarschijnlijk" op de veronderstelling dat de rente nog heel lang heel laag zou blijven. En als die veronderstelling niet langer klopt, dan is een correctie "volstrekt logisch", aldus Knot, die zich daar geen grote zorgen over maakt. "Wij hebben maar één mandaat en dat is prijsstabiliteit." Bron: ABM Financial News

