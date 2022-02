Video: JPMorgan noemt waarde-aandelen en climate change de kansen voor 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Waarde-aandelen en climate change zijn dé kansen voor 2022. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns voor de camera van ABM Financial News. Halverwege het Amerikaanse cijferseizoen kan geconcludeerd worden dat het opnieuw een sterk vierde kwartaal is. De winstgroei bedraagt 36 procent. "Wat vooral geruststellend is, is dat de marges op peil blijven, ondanks dat de kosten stijgen […] en dat is belangrijk." Groei-aandelen staan dit jaar onder druk door de stijgende rente. De balansen zijn volgens Juvyns echter sterk genoeg om de hogere rente te absorberen. Veel bedrijven hebben hun schulden geherfinancierd tegen relatief lage rentes. In 2022 zullen bepaalde sectoren het beter doen, voorziet Juvyns. Europese waardebedrijven, zoals energie en bankaandelen, zullen beter presteren volgens de beleggingsstrateeg. Binnen de techsector ziet JPMorgan echter ook nog altijd kansen, en dan vooral in 'climate techbedrijven'. "Honderden miljarden worden in deze richting geïnvesteerd." "Dit één van de opportuniteiten voor dit jaar naast waardeaandelen", aldus Juvyns. Klik hier voor: JPMorgan noemt waarde-aandelen en climate change de kansen voor 2022 Bron: ABM Financial News

