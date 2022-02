Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) Zorgen over de aanhoudende inflatie, een tweetal centrale bankbesluiten, tegenvallende cijfers van grote Amerikaanse techbedrijven en een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport domineerden afgelopen handelsweek het sentiment.

De Bank of England heeft de rente conform de verwachting opnieuw verhoogd met 25 basispunten tot 0,50 procent, terwijl de ECB juist besloot de belangrijkste rentestanden te handhaven. De ECB zette de deur echter wel op een kier voor een eventuele renteverhoging later dit jaar.

Het Amerikaanse banenrapport zorgde vrijdag voor een positieve verrassing. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in januari met 467.000 is gestegen, terwijl de markt rekende op een groei van slechts 150.000 banen. De sterke data zouden volgens marktvolgers het rentebeleid van de Fed ondersteunen.

Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management lijkt de Fed in 2022 de rente vaker te gaan verhogen dan de vier keer waarop aanvankelijk werd gerekend.

Powell bevestigde de rente in maart te verhogen "en benadrukte dat het traject van toekomstige renteverhogingen sterk afhankelijk zal zijn van de inkomende economische data. Voorzitter Powell erkende ook dat de huidige economie een andere is dan die van de vorige verkrappingscyclus en dat het beleid de verschillen zal weerspiegelen", aldus de strateeg.

Deze opmerkingen betekenen volgens Juvyns dat de Fed meer dan één renteverhoging per kwartaal niet uitsluit.

Klik hier voor:Fed op koers voor meer dan vier renteverhogingen

Een paar dagen later boog Juvyns zich over de rentebesluiten van de ECB en Bank of England. "Er komt een einde aan gratis geld", concludeert Juvyns, die voor de korte termijn voor meer volatiliteit waarschuwt. Op de wat langere termijn houdt JPMorgan evenwel vertrouwen in de beurzen. Waarde-aandelen zoals energie en banken kunnen beter omgaan met een stijgende rente, aldus Juvyns.

Klik hier voor: Tijd van gratis geld voorbij

Analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG Nederland presenteerde maandag voor de camera van ABM FN zijn nieuwe koersdoel van 680 punten voor de AEX. Hij onderbouwde zijn besluit met een grafiek van de AEX met daarin een bijna perfect hoofd-schouder patroon.

Voor de bevestiging zoekt de analist een 'pullback' richting de neklijn op 755 punten. Als de AEX hier niet duurzaam boven sluit, "dan is dit een bevestiging" en rekent hij op een daling naar 680 punten.

Klik hier voor: koersdoel AEX 680 punten

Analist Corne van Zeijl van Actiam presenteerde woensdag voor de camera van ABM FN zijn maandelijkse enquête onder beursexperts. Zij zijn volgens Van Zeijl voor februari per saldo neutraal gestemd en hebben de komende maand vooral vertrouwen in halfgeleiderspecialist ASML en niet in staalreus ArcelorMittal.

"Voor februari verwacht 42 procent een stijging en 43 procent een daling. Men is dus per saldo neutraal", aldus de analist. En dat geldt niet alleen voor februari, maar ook voor de komende zes maanden.

Voor februari adviseren de experts vooral het aandeel ASML, gevolgd door Aegon, ING en Unilever. Wegblijven moeten beleggers bij ArcelorMittal. Ook Just Eat Takeaway, Unibail-Rodamco-Westfield, Philips en Adyen staan er niet goed op bij de experts.

Klik hier voor: ASML favoriet bij beursexperts

Jean Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere boog zich donderdag over de cijfers van Shell. "Hartstikke goed", oordeelde hij. En naast goede kwartlaacijfers en het aflossen van schulden, zag Shell voldoende ruimte om eigen aandelen te gaan inkopen en het dividend te verhogen, voegde Van Oudheusden toe. Volgens Van Oudheusden hoort het aandeel in je portefeuille thuis.

Klik hier voor: hartstikke goede cijfers Shell

Tot slot gaf technisch analist Roelof-Jan van den Akker op vrijdag voor de camera van ABM FN zijn wekelijkse update over de richting van de AEX. Een duidelijke trend ontbreekt volgens hem.

"De verwachtte short-squeeze deze week werd keurig ingelost en de koers wist vanaf het dieptepunten op circa 734 punten bijna 38 punten te stijgen deze week, te weten ruim 5 procent", aldus Van den Akker.

Dat de koers gemakkelijk en ver terug wist te vallen, bevestigt volgens de technisch analist dat de korte termijn trend niet robuust is. "Toch zijn we ook voor aankomende week positief", zei hij.

Klik hier voor: korte termijn trend AEX niet robuust