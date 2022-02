Drukke tweede weekhelft met bedrijfsresultaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet met het accent op bedrijfsresultaten en inflatiedata. De week start qua bedrijfscijfers nog rustig, maar vanaf woensdag is het alle hens aan dek. Halverwege de week zijn er cijfers van ABN AMRO, Aegon, Adyen en AkzoNobel. Donderdag is het nog drukker, met onder meer ArcelorMittal, Fagron, SBM Offshore, Unilever en Relx. Dan oogt vrijdag een stuk rustiger met louter Aperam en NX Filtration. Internationaal blijft het ook druk, al zijn de meeste grote Amerikaanse techbedrijven inmiddels wel klaar. Dinsdag zijn er onder meer cijfers van BP en TotalEnergies, nadat Shell afgelopen week de markt al positief verraste. Woensdag is het de beurt aan Disney en Uber, en donderdag een serie Europese banken en aandeelhouders van Just Eat zullen letten op de cijfers van Delivery Hero. Nabeurs staat Twitter nog op de rol. De macro-agenda is relatief rustig. Maandag is er nog een Chinese inkoopmanagersindex. Dat is later dan gebruikelijk, door de viering van het Chinese nieuwjaar. Dinsdag letten beleggers op de handelsbalans van de VS en woensdag volgt die van Duitsland, net als de wekelijkse olievoorraden in Duitsland. Oliebeleggers zullen daarnaast letten op het maandrapport van OPEC op donderdag. Dan zijn er ook de wekelijkse steunaanvragen en de Amerikaanse inflatie, nadat ’s ochtends al de prijsontwikkeling in Nederland de revue is gepasseerd. Vrijdag staan de Duitse inflatiecijfers op de agenda, net als een serie Britse cijfers en een vertrouwenscijfer uit Michigan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.