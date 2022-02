Powell voorlopig herbenoemd door Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het bestuur van de Federal Reserve heeft gestemd om Jerome Powell voorlopig te herbenoemen als voorzitter. Dit meldde de Amerikaanse centrale bank vrijdagavond. Powell is nu "chair pro tempore" waardoor hij de Fed kan blijven leiden ondanks dat zijn eerste termijn als voorzitter inmiddels is verlopen. De Senaat stemt vermoedelijk half februari over Powells tweede termijn. Die herbenoeming lijkt een formaliteit. Powell is tot 2028 ook lid van de Board of Governors van de Fed. Bron: ABM Financial News

