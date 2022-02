Olieprijs stijgt door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 92,31 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis steeg WTI ruim 6 procent in waarde. Naast de geopolitieke spanningen in Oost-Europa zorgen ook problemen aan de aanbodkant voor een stimulans voor de olieprijzen. Grote delen van de VS kampen momenteel met streng winterweer. "Dat wakkert de zorgen aan over productieverstoringen in het grootste schalie gebied in de VS, het Permian Basin. Een jaar geleden zorgde een periode van extreem koud weer voor massale onderbrekingen voor de olieproductie daar", volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank, Commerzbank verhoogt ondertussen de verwachtingen voor Brent voor 2022 van 80 naar 90 dollar vanwege de risicopremie vanwege het Oekraïne-Rusland conflict. Een vat Brent kost vrijdag ruim 93 dollar. Een andere factor is volgens Fritsch dat de vraag sterker is dan verwacht en dat OPEC+ nog altijd niet in staat is om de afgesproken productieverhogingen volledig te implementeren. Eerder deze week besloot OPEC+ vast te houden aan de plannen om de productie in maart met 400.000 vaten te verhogen. "De markt vertrouwde erop dat OPEC+ de productievolumes geleidelijk op zou voeren, maar heeft overschat in hoeverre ze daar ook toe in staat zijn", volgens Manish Raj van Velandera Energy Partners, doelend op de landen die steevast hun productiequotum niet halen. "Tel je daar geopolitieke spanningen bij op en je begrijpt waarom de olieprijs richting de 100 dollar gaat", aldus Raj. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.