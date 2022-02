AEX komt nauwelijks van zijn plaats

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week nauwelijks van zijn plaats gekomen. Bij een slot van 747,17 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 0,4 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 744,26 punten.

"Hoewel we januari hebben afgesloten met negatieve rendementen, lijkt het alsof we – technisch gezien – in een breder zijwaarts patroon zijn aangekomen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. In de maand januari verloor de AEX ruim 5 procent.

"De argumenten voor lagere koersen tegenover die van hogere koersen, houden elkaar momenteel in evenwicht. Een belangrijke negatieve factor blijft de komst van (hoge) inflatie, een positieve [factor] de verwachting dat lockdowns en andere beperkende maatregelen eens zullen worden opgeheven, waarna de groei zal losbarsten", aldus de marktkenner.

De volatiliteit nam in de afgelopen dagen af volgens de VIX, maar noteert nog wel boven de drempel van 20. Alles daaronder wordt gezien als een laag risico-klimaat. Vrijdag noteerde de index rond de 24.

Grote koersbewegingen waren er afgelopen week in Amerikaanse techaandelen. Die kwamen met cijfers en die werden of heel erg sterk beloond of keihard afgestraft.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management verwacht voor de korte termijn meer volatiliteit, want "er komt een einde aan gratis geld."

Op de wat langere termijn houdt JPMorgan evenwel vertrouwen in de beurzen.

Sterk banenrapport brengt Fed niet van de wijs

Een belangrijk macro-event voor de beurzen is het Amerikaanse banenrapport. Uit de data die vrijdag verschenen bleek een veel sterkere banengroei dan verwacht. In januari werden in de Verenigde Staten 467.000 nieuwe banen gecreëerd, waar 150.000 was voorspeld. De werkloosheid steeg van 3,9 naar 4,0 procent en de loongroei was met 5,7 procent sterker dan de 5,2 procent die werd voorspeld.

Het sterke banenrapport haalt volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank het laatste restje eventuele twijfel bij de Federal Reserve over de noodzaak van een renteverhoging van tafel.

"Opvallend is dat er geen zichtbaar effect van de omikronvariant in de cijfers naar voren treedt", zei Marey verder.

Impact omikron lijkt van korte duur

Sowieso lijkt de nog niet zo lang geleden gevreesde mutatie veel minder van invloed op de economie dan eerdere varianten. Dat werd deze week ook duidelijk uit inkoopdata voor de mondiale industrie. In de eurozone was de groei in januari iets minder sterk dan een voorlopig cijfer eerder suggereerde, maar was er wel sprake van een stijging ten opzichte van december.

In de Verenigde Staten toonden zowel de inkoopmanagersindex van Markit als die van ISM een verdere groeivertraging in januari.

Toch zijn de vooruitzichten positief in zowel de eurozone als VS, zei econoom Chris Williamson van Markit. De maakindustrie weet de 'omikronstorm' beter te weerstaan dan eerdere coronagolven, concludeerde hij.

De Europese dienstensector groeide in januari iets minder hard dan eerder was gemeld, wat ook te verklaren was door omikron. Maar een groter punt van zorg is volgens Williamson de inflatiedruk, gezien de aanhoudende stijging van de energieprijzen.

De inflatie in de eurozone kwam in januari uit op 5,1 procent. Dat terwijl een afname tot 4,3 procent was voorzien.

ECB zet deur open naar renteverhoging

Daarmee wordt nog maar eens benadrukt dat de inflatie veel minder van tijdelijke aard is dan centrale banken aanvankelijk dachten. iets dat de Europese Centrale Bank deze week beaamde in zijn rentebesluit.

De hoge inflatie lijkt de ECB ertoe te dwingen om mogelijk toch dit jaar de rente te verhogen. In december gaf voorzitter Christine Lagarde nog aan dat een renteverhoging in 2022 onwaarschijnlijk was, maar deze week wilde ze dat niet herhalen.

Het rentebesluit zelf was weinig spannend en feitelijk een knip-en-plakwerk ten opzichte van het vorige, concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING. Het wow-moment was volgens hem dat de ECB erkende dat er opwaartse risico's zijn voor de inflatie.

Het is voor het eerst in lange tijd dat de ECB zo'n reële risicobeoordeling voor inflatie uitspreekt, aldus de econoom.

Volgens senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is de komende beleidsvergadering van de ECB in maart nu nog belangrijker geworden, omdat dan de nieuwe inflatieverwachtingen verschijnen.

"De druk zal er vol opstaan bij de ECB", volgens de marktkenner. "Lagarde's persconferentie gaf het gevoel dat ze de markt aan het voorbereiden is op een aanzienlijke verandering in maart. Renteverhogingen in 2022 zijn nu een stuk waarschijnlijker geworden", aldus Van Leenders. Marktkenners lijken over het algemeen te rekenen op een versnelde tapering, gevolgd door een eerste renteverhoging in het vierde kwartaal.

De Bank of England verhoogde deze week conform de verwachting de rente met 25 basispunten naar 0,50 procent, waarmee de BoE volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade laat zien dat het actief de inflatie wil bestrijden. Opvallend was dat vier van de negen beleidsmakers van de Britse centrale bank de rente met zelfs 50 basispunten hadden willen verhogen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1427 en daarmee op weekbasis 2,5 procent hoger. De Duitse tienjaarsrente steeg deze week met 25 basispunten naar 0,21 procent. Dit is het hoogste niveau in zo'n 3 jaar.

De WTI-olieprijs noteerde vrijdag op ruim 92 dollar en daarmee op weekbasis zo'n 6 procent hoger. De OPEC en zijn bondgenoten handhaafden deze week de gemaakte productie-afspraken, om de output elke maand met nog eens 400.000 vaten per dag te verhogen.

Stijgers en dalers

Het cyclische ArcelorMittal steeg deze week ruim 6 procent en ging daarmee aan kop in de AEX, terwijl Randstad aansloot met een winst van net geen 6 procent op weekbasis. Groei-aandelen als Just Eat Takeaway en Adyen verloren 2 tot 3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van meer dan 5 procent op weekbasis.

Cijfers van Shell konden rekenen op goedkeuring van de beleggers en het olieconcern won deze week dan ook ruim 5,5 procent. De kwartaalresultaten waren beter dan verwacht, vooral vanwege meevallende resultaten bij LNG, vonden analisten. Shell verhoogde bovendien het dividend en de aandeleninkoop.

KPN steeg ruim 2 procent na het openen van de boeken. De nettowinst was beter dan verwacht, maar de outlook wat conservatief volgens analisten.

Onder de hoofdaandelen gingen de duimen deze week aanvankelijk omlaag voor ING na vrijgave van kwartaalcijfers. Volgens analisten schoot ING tekort. Ook zagen zij dat de bank geen inkoopprogramma van eigen aandelen aankondigde. Een mogelijke renteverhoging door de ECB bleek wel positief voor financials, waardoor ING op weekbasis alsnog bijna een procent steeg.

AMG steeg op weekbasis ruim 5,5 procent in de AMX na een outlookverhoging. De bandbreedte voor de EBITDA in 2022 ging van 175 tot 200 miljoen dollar naar een outlook van 225 miljoen dollar of hoger. De oude outlook was in december vorig jaar ook al een keer opwaarts bijgesteld. AMG gaf woensdag aan dat de marktomstandigheden voor lithium sinds eind vorig jaar "significant" zijn verbeterd.

Fagron steeg deze week bijna 7 procent en ging daarmee aan kop in de Midkap, terwijl WDP en Corbion met een verlies van 3 procent de grootste dalers waren.

Fagron heeft het Amerikaanse Letco Medical gekocht, een leverancier van farmaceutische grondstoffen, benodigdheden en apparatuur voor magistrale bereidingen, voor een bedrag van 34 miljoen dollar. Ook heeft Fagron 80 procent van haar contract manufacturing divisie verkocht aan een syndicaat bestaande uit onder andere Signet Healthcare Partners, Bionpharma, Inc en GMS Capital Partners. De verkoopprijs bedraagt 6 miljoen dollar.

Onder de kleinere aandelen won Pharming op weekbasis bijna 8,5 procent na positieve studieresultaten met leniolisib, een potentiële behandeling tegen APDS, een uiterst zeldzame primaire immuundeficiëntieziekte die wordt veroorzaakt door genetische mutaties. De start van het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie bij toezichthoudende instanties wordt door Pharming voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar.

Koploper in de Smallcap was BAM, met een plus van 10 procent op weekbasis. TomTom verloor bijna 18 procent na het openen van de boeken en belandde daarmee onderaan in de AScX. De navigatiespecialist schreef rode cijfers en analisten concludeerden dat het herstel bij TomTom meer tijd nodig heeft. De outlook voor 2022 stelde dan ook flink teleur.

Sligro steeg op weekbasis bijna 3 procent na het presenteren van jaarresultaten die volgens analisten de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Lokaal steeg Marel licht na het openen van de boeken, terwijl Core Laboratories na vrijgave van de kwartaalcijfers ruim 7 procent verloor op weekbasis.