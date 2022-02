Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert vrijdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,8 procent op 4.510,66 punten, de Dow Jones index staat 0,1 procent in de plus op 35.134,15 punten en de Nasdaq noteert 1,7 procent in het groen op 14.117,37 punten. Veel aandacht gaat vrijdag uit naar het Amerikaanse banenrapport. Uit de data die vanmiddag verschenen bleek een veel sterkere banengroei dan verwacht. In januari werden in de Verenigde Staten 467.000 nieuwe banen gecreëerd, waar 150.000 was voorspeld. De werkloosheid steeg van 3,9 naar 4,0 procent en de loongroei was met 5,7 procent sterker dan de 5,2 procent die werd voorspeld. Het sterke banenrapport haalt volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank het laatste restje eventuele twijfel bij de Federal Reserve over de noodzaak van een renteverhoging van tafel. "Opvallend is dat er geen zichtbaar effect van de omikronvariant in de cijfers naar voren treedt", zei Marey verder. De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gestegen naar 1,92 procent. De Amerikaanse beurzen zijn de nieuwe maand voorzichtig optimistisch begonnen, met kleine weekwinsten in het verschiet voor de drie grote indexen. Desalniettemin blijft de volatiliteit groot, zeker ook na het banenrapport, zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers vrezen dat de Fed hierdoor nog agressiever zal worden met zijn monetaire beleid", aldus de marktkenner. Door de sterke banen- en loongroei in januari is het vooruitzicht van een renteverhoging van 50 basispunten" [door de Fed] weer terug op tafel, volgens Michael Hewson van CMC Markets. Marktanalist Peter Andersen van Andersen Capital Management verwacht dat de marktvolatiliteit aanhoudt, "totdat de Fed zijn eerste renteverhoging doorvoert en beleggers wennen aan het idee van renteverhogingen." Het kwartaalcijferseizoen verloopt ondertussen met positieve en negatieve uitschieters. Meta, het voormalige Facebook, ligt op koers voor een weekverlies van zo'n 22 procent, na de presentatie van tegenvallende cijfers, terwijl Snap en Amazon de markt juist zeer positief verrasten met hun kwartaalresultaten, donderdag nabeurs. "Bedrijven die het meest hebben geprofiteerd van die dramatische versoepeling van het monetaire beleid, zijn ook het meest kwetsbaar voor een grote verkoopgolf als de resultaten teleurstellen", zei marktanalist Nicholas Brooks van Intermediate Capital Group. "Beleggers gaan in korte tijd van een bijna perfecte omgeving voor risicovolle beleggingen naar een meer normale situatie", aldus de marktkenner. De euro/dollar handelt vrijdagavond op 1,1455 en daarmee op weekbasis 2,5 procent hoger. De WTI-olieprijs noteert rond 93 dollar en daarmee op weekbasis zo'n 6 procent hoger. De OPEC en zijn bondgenoten handhaafden deze week de gemaakte productie-afspraken, om de output elke maand met nog eens 400.000 vaten per dag te verhogen. Bedrijfsnieuws Amazon gaat 15 procent hoger, nadat de e-commercegigant donderdagavond beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde, waarbij een groot deel van de winst werd toegeschreven aan opbrengsten uit de investeringen in Rivian Automotive. Dat aandeel xxx. Snap stijgt vrijdag liefst 56 procent. Het social media bedrijf heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst winst geboekt, terwijl analisten rekenden op een verlies. GoPro noteert zo'n 6 procent hoger. De Amerikaanse producent van actiecamera's heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Het concern zei tevens van plan te zijn om een nieuw type camera te lanceren. Daarnaast kondigde GoPro aan voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Ford daalt 9,5 procent. De Amerikaanse autofabrikant heeft het afgelopen jaar een verlies weten om te buigen in een nettowinst. Ford zei te verwachten dat de winst voor belastingen, minus eenmalige posten, dit jaar naar verwachting met 15 tot 25 procent zal stijgen ten opzichte van vorig jaar tot circa 11,5 tot 12,5 miljard dollar. Royal Caribbean verliest bijna 2 procent nadat de cijfers van de uitbater van cruiseschepen tegenvielen. Bron: ABM Financial News

