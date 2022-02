Europese beurzen lager het weekend in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. Op een slot van 462,15 punten sloot de Stoxx Europe 600 index 1,4 procent in het rood. De Duitse DAX verloor 1,8 procent op 15.099,56 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,8 procent in de min op 6.951,38 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,2 lager op 7.516,40 punten.

Na een dip op donderdag, na een flinke verkoopgolf van techaandelen in de VS, leken de Europese markten vrijdag te gaan herstellen.

Maar dat herstel hield geen stand, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Terwijl de dag vorderde zijn we flink gedaald, terwijl de Europese obligatierentes verder stegen", aldus Hewson. "Beleggers houden zich bezig met de hogere inflatie, de oplopende rentes en het effect daarvan op de groeivooruitzichten in de komende maanden", volgens de marktkenner.

Een sterk Amerikaans banenrapport kon het tij niet keren. Niet alleen was de banengroei veel beter dan verwacht in januari, maar ook de lonen stegen veel harder.

"Daarmee is het vooruitzicht van een renteverhoging van 50 basispunten" [door de Fed] weer terug op tafel", verklaarde Hewson de negatieve reactie op het banenrapport.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse fabrieksorders in december veel harder zijn gestegen dan verwacht. De groei kwam uit op 2,8 procent tegen een verwachte stijging van 0,3 procent. De Franse industrie produceerde in december 0,2 procent minder, terwijl een stijging met 0,5 procent was voorzien.

De detailhandelsverkopen in de eurozone kwamen over december op maandbasis 3,0 procent lager uit. Vooraf was wel rekening gehouden met een afname, maar dan met 0,5 procent.

De euro/dollar handelde vrijdag rond het slot in Europa op 1,1453 en daarmee op weekbasis ruim 2,5 procent hoger. De Duitse tienjaarsrente steeg deze week met 25 basispunten naar 0,21 procent op vrijdag. Dit is het hoogste niveau in zo'n 3 jaar.

De WTI-olieprijs noteerde op ruim 92 dollar en daarmee op weekbasis zo'n 6 procent hoger. De OPEC en zijn bondgenoten handhaafden deze week de gemaakte productie-afspraken, om de output elke maand met nog eens 400.000 vaten per dag te verhogen.

Bedrijfsnieuws

Sanofi behaalde in het vierde kwartaal een hogere winst en omzet en verwacht in het lopende jaar een verdere verbetering. Het aandeel daalde bijna 1,5 procent.

Carlsberg heeft in het afgelopen boekjaar de omzet en het resultaat sneller zien stijgen, conform de bij de halfjaarcijfers verhoogde outlook. Het aandeel steeg een half procent.

In Londen deden olie-aandelen goede zaken. Shell en BP stegen ruim 3 procent.

In Parijs ging Publicis aan kop met een plus van 3,5 procent. Stellantis was hekkensluiter in de CAC 40 met een verlies van bijna 5,5 procent.

Deutsche Bank deed goede zaken in Frankfurt. Het aandeel steeg zo'n 2,5 procent. Ook HelloFresh viel positief op, met een winst van bijna 2 procent. Linde eindigde vrijdag onderaan in de DAX door ruim 5 procent aan beurswaarde in te leveren.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.