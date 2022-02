Video: Korte termijn trend AEX niet robuust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wilde koersbewegingen in de AEX bevestigen min of meer dat er op dit moment geen duidelijke trend is. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker vrijdag voor de camera van ABM Financial News. "De verwachtte short-squeeze deze week werd keurig ingelost en de koers wist vanaf het dieptepunten op circa 734 punten bijna 38 punten te stijgen deze week, te weten ruim 5 procent", aldus Van den Akker. Dat de koers gemakkelijk en ver terug wist te vallen, bevestigt volgens de technisch analist dat de korte termijn trend niet robuust is. "Toch zijn we ook voor aankomende week positief. De horizontale weerstand op 771,50 speelt hierin een cruciale rol. Een doorbraak boven deze weerstand suggereert een korte termijn koopsignaal richting de horizontale weerstand op circa 795 punten met het dalende 50-daags gemiddelde op vandaag circa 778,50 punten als tussenliggende weerstand", aldus Van den Akker. "Alleen een daling onder de recente dieptepunten op 734 punten betekent een serieuze verandering, waarbij de koersen op weg lijken richting de onderkant van de lange termijn trading range op 717 en 700 punten". Klik hier voor: korte termijn trend AEX niet robuust Bron: ABM Financial News

