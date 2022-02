VEB wil diepgaand onderzoek AFM naar bieding Hunter Douglas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitter vraagt de Autoriteit Financiële Makten om een diepgaand onderzoek te doen naar de overname van Hunter Douglas. "Tien maanden geleden wilde Luxaflex-fabrikant Hunter Douglas zijn aandeelhouders uitkopen voor maximaal 82 euro per aandeel. Dat was een faire prijs, zo verzekerde de onderneming. Net voor het einde van het jaar verkocht Hunter Douglas zichzelf echter voor meer dan het dubbele. Aandeelhouders voelen zich belazerd door deze ongekende gang van zaken", aldus de VEB. Aanvankelijk wilde CEO en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg slechts 64 euro per aandeel Hunter Douglas betalen, maar omdat aandeelhouders hier niet warm voor liepen, werd dit bod verhoogd naar 82 euro per aandeel. Zes maanden later haalt 3G de fabrikant van luxaflex van de beurs voor 175 euro per aandeel. En het pakket aandelen dat Sonnenberg voor 82 euro per aandeel bijkocht levert hem zo een winst op van 128 miljoen euro, aldus de VEB. Bron: ABM Financial News

