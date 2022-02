Lucas Bols rondt overname Tequila Partida af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft de overname van Tequila Partida afgerond. Dit maakte de destillateur vrijdag nabeurs bekend. Met de overname is een vaste vergoeding van 10 miljoen dollar gemoeid en daarbovenop een kleiner variabel deel. Bols kondigde de overname in december vorig jaar aan. Tequila Partida is vooral bekend in de Verenigde Staten en Mexico met tequilamerken als La Familia en Roble Fino. Lucas Bols ziet tequila als één van de snelst groeiende dranken in de Verenigde Staten en wordt veel gebruikt voor de Margarita-cocktail. De overname is gefinancierd met de uitgifte van 2,5 miljoen aandelen voor 11,58 euro per stuk. Het restant gebruikt Lucas Bols voor het verlagen van de schuld en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.