AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,2 procent tot 747,17 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,0 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,3 procent.

Aanvankelijk leek het Damrak vrijdag te herstellen van de forse verliezen een dag eerder, onder druk van tegenvallende cijferrapportages van grote Amerikaanse techbedrijven als PayPal en Meta.

"Ondanks de soms tegenvallende resultaten is het overheersende beeld van het kwartaalcijferseizoen helemaal zo slecht nog niet", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Veelal zijn de cijfers veel vaker beter dan verwacht. Wel worden tegenvallers hard afgestraft zoals we de afgelopen dagen ook bij Netflix en PayPal hebben gezien", voegde hij toe.

Het zwaartepunt lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaanse banenrapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat het aantal banen in januari met 467.000 is gestegen, terwijl de markt rekende op een groei van 150.000 banen. De werkloosheid steeg van 3,9 procent in december naar 4,0 procent in januari. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,23 dollar naar 31,63 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 5,7 procent. De verwachting lag op een toename van 5,2 procent.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank ondersteunt het sterke rapport het rentebeleid van de Federal Reserve. Het rapport "haalt het laatste restje eventuele twijfel bij de Federal Reserve over de noodzaak van een renteverhoging van tafel", zei Marey.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zag dat de volatiliteit toenam na het banenrapport, mogelijk vanwege de vrees dat de sterke banencijfers de Fed aansporen tot een nog agressievere monetaire verkrapping.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in december op maandbasis zijn gedaald met 3,0 procent. Op jaarbasis tegen de verkopen wel met 2,0 procent.

"De daling van de detailhandelsverkopen werd onevenredig veroorzaakt door landen die strengere coronavirusmaatregelen oplegden", zei econoom Bert Colijn van ING.

De Duitse fabrieksorders zijn in december op maandbasis gestegen met 2,8 procent, wat harder was dan verwacht, terwijl de Franse industriële productie in december onverwacht daalde met 0,2 procent op maandbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,1453. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1437 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1438 op de borden.

Olie noteerde vrijdag rond 93 dollar en daarmee op het hoogste niveau in zeven jaar. Op weekbasis werd een vat WTI zo'n 6 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 4 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Shell met een winst van 3,2 procent, in de nasleep van de positief ontvangen cijferrapportage op donderdag. RBC zag daarin aanleiding het koersdoel te verhogen naar 27,00 Britse pond. Ook de stijgende olieprijzen, waarbij de Amerikaanse olie-future boven de 90 dollargrens noteert, speelt de oliereus in de kaart.

Adyen won 2,8 procent. Zowel KBC Securities als Degroof Petercam werden positiever over het aandeel, na de flinke koersafstraffing in de afgelopen maanden.

Prosus en Philips waren met winsten van respectielijk 0,3 procent en 0,2 procent de twee overige stijgers. Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste daler onder de hoofdfondsen met een verlies van 4,9 procent, ArcelorMittal daalde 2,3 procent en AkzoNobel verloor 2,0 procent.

In de AMX ging SBM Offshore aan kop met een winst van 3,0 procent. Fugro steeg 1,1 procent.

Galapagos klom 2,0 procent. EcoR1 Capital verhoogde zijn belang in het biotechbedrijf naar meer dan 5 procent.

WDP bungelde onderaan met een verlies van 5,0 procent. PostNL daalde 4,2 procent en Aperam verloor 1,9 procent.

In de AScX won Sligro 3,1 procent. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Sligro na de jaarresultaten van donderdag. De bouwers BAM en Heijmans stegen respectievelijk 2,3 procent en 0,6 procent.

Navigatiespecialist TomTom ging daarentegen met 16,1 procent onderuit. De omzet van TomTom daalde het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 125,4 miljoen naar 115,2 miljoen euro en netto leed TomTom 38,8 miljoen euro verlies. De analisten voorzagen een nettoverlies van 21 miljoen euro verlies. De door TomTom voor 2022 afgegeven outlook ligt bovendien beduidend lager dan de analistenconsensus. "Het herstel van TomTom kost meer tijd", oordeelde analist Marc Hesselink van ING.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.469,99 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.