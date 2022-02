Beursagenda: macro-economisch Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met maandag 14 februari 2022: MAANDAG 7 FEBRUARI 2022

03:45 Inkoopmanagersindex industrie en dienstensector Caixin - Januari (Chi)

08:00 Industriële productie - December (Dld)

21:00 Consumentenkrediet - December (VS) DINSDAG 8 FEBRUARI 2022

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Januari (VS)

14:30 Handelsbalans - December (VS) WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022

08:00 Handelsbalans - December (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Groothandelsvoorraden - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS) DONDERDAG 10 FEBRUARI 2022

06:30 Inflatie - Januari (NL)

06:30 Industriële productie - December (NL)

11:30 Industriële productie - December (Bel)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Januari (VS) VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

06:30 Faillissementen - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Januari def. (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (VK)

08:00 Handelsbalans - December (VK)

08:00 Industriële productie - December (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari vlpg. (VS) MAANDAG 14 FEBRUARI 2022

11:00 Industriële productie - December (eur) Bron: ABM Financial News

