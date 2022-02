Bank of America verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 16,00 naar 16,20 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Tarik El Mejjad nadat de Nederlandse bank donderdag met kwartaalcijfers kwam. Het management van ING is volgens de analist vast van plan om het overtollige kapitaal terug te dringen naar 12,5 procent op middellange termijn. "Helaas is de markt gefrustreerd dat het moet wachten tot mei voor een aankondiging", aldus El Mejjad. "De zorgen van beleggers over de kosteninflatie in 2020 en de risicokosten", vindt de analist overdreven. De rendementsdoelen van ING zijn volgens de Amerikaanse bank realistisch en het aandeel oogt aantrekkelijk gewaardeerd. Daarbij zal ING vanaf 2022 in drie jaar tijd circa 40 procent van zijn marktkapitalisatie uitkeren, verwacht Bank of America. Dat komt neer op circa 20 miljard euro. Bron: ABM Financial News

