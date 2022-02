Beursblik: banengroei VS ondersteunt rentebeleid Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in januari liet een sterk beeld zien en haalt het laatste restje eventuele twijfel bij de Federal Reserve over de noodzaak van een renteverhoging van tafel. Dit zegt marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Opvallend is dat er geen zichtbaar effect van de omikronvariant COVID-19 in de cijfers naar voren treedt. In het onderzoek, dat elke maand in dezelfde week wordt gehouden, worden alle mensen die in die week één uur of meer betaald werk verrichten, meegeteld. Dat zou een verklaring daarvoor kunnen zijn", aldus Marey.

Marey schreef de herzieningen over december en november toe aan de jaarlijkse bijstellingen die voor de maandelijkse banenrapporten worden doorgevoerd. Voor december ging het cijfer van 199.000 naar 510.000 en voor november van 249.000 naar 647.000 banen.

Er kwamen in januari 467.000 banen bij, wat meer was dan de 150.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid steeg licht, 3,9 naar 4,0 procent.

Marey wees verder op de groei in de Amerikaanse horeca. "Die bleef met een groei van 151.000 ten opzichte van de stijging met 163.000 in december goed op peil", aldus de analist.

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,1430 dollar tegen 1,1461 rond het middaguur.