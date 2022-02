Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een licht lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Het zwaartepunt van de handelsdag ligt vrijdag bij de publicatie van het Aamerikaans banenrapport. Economen gepolst door Dow Jones rekenen op een magere groei in januari van 150.000 banen, maar de schattingen lopen ver uiteen. De Amerikaanse aandelenmarkten sloten donderdag fors lager na teleurstellende resultaten van Meta, het voormalige Facebook. Het aandeel sloot 26,4 procent lager. De val van donderdag deed de recente winsten van de Nasdaq teniet en dreigt de verkoopgolf van begin dit jaar nieuw leven in te blazen. De Nasdaq noteert sinds begin dit jaar meer dan 12 procent lager, terwijl de S&P 500 bijna 7 procent is gedaald. Wel zou het sentiment vrijdag kunnen keren, nadat Amazon en Snap donderdag laat sterke cijfers presenteerden. "De marktvolatiliteit zou kunnen voortduren totdat de Fed zijn eerste renteverhoging doorbeurs en beleggers wennen aan het idee van renteverhogingen", zei marktanalist Peter Andersen van Andersen Capital Management. "Beleggers gaan in korte tijd van een bijna perfecte omgeving voor risicovolle activa naar een meer normale omgeving", zei marktanalist Nicholas Brooks van Intermediate Capital Group. "Bedrijven die het meest hebben geprofiteerd van die dramatische versoepeling van het monetaire beleid, zijn kwetsbaarder voor een grote verkoopgolf als de resultaten teleurstellen", voegde hij toe. De euro/dollar noteerde op 1,1464. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1437 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1438 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,4 procent hoger. Bedrijfsnieuws Amazon.com noteerde voorbeurs 10,7 procent hoger, nadat de e-commercegigant donderdag laat beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde, waarbij een groot deel van de winst werd toegeschreven aan opbrengsten uit de investeringen in Rivian Automotive. Snap steeg voorbeurs 47,4 procent. Het social media bedrijf heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst winst geboekt, terwijl analisten rekenden op een verlies. GoPro noteerde voorbeurs 5,5 procent hoger. De Amerikaanse producent van actiecamera's heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Het concern zei tevens van plan te zijn om een nieuw cameratype te lanceren. Daarnaast kondigde GoPro aan voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Ford daalde voorbeurs 6,4 procent. De Amerikaanse autofabrikant heeft het afgelopen jaar een verlies weten om te buigen in een nettowinst. Ford zei te verwachten dat de winst voor belastingen, minus eenmalige posten, dit jaar naar verwachting met 15 tot 25 procent zal stijgen ten opzichte van vorig jaar tot circa 11,5 tot 12,5 miljard dollar. Het aandeel steeg/daalde xxx procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 2,4 procent lager op 4.477,44 punten. De Dow Jones index eindigde 1,5 procent in het rood op 35.111,16 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 3,7 procent tot 13.878,82 punten. Bron: ABM Financial News

