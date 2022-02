Correctie: Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nadat er aanvankelijk een poging werd ondernomen het stevige verlies van donderdag enigszins in te lopen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,8 procent op 462,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,2 procent naar 15.185,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 6.973,25 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,3 procent naar 7.547,91 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn de verwachtingen ten aanzien van de Amerikaanse arbeidsmarkt zeer laag. "Als het groeicijfer erg teleurstelt, dan kan dit de aandelenmarkten juist lucht geven", denkt de analist. "Beleggers zullen het dan niet zo'n vaart zien lopen met renteverhogingen in de VS."

Er wordt voor januari gerekend op een banengroei van 150.000, na een stijging met 199.000 in december, en een loonstijging van 5,2 procent.

De Duitse fabrieksorders in december lieten vanochtend een veel grotere stijging zien dan was verwacht. De groei kwam uit op 2,8 procent tegen een verwachte stijging van 0,3 procent. De Franse industrie produceerde in december 0,2 procent minder, terwijl een stijging met 0,5 procent was voorzien.

De detailhandelsverkopen in de eurozone kwamen over december op maandbasis 3,0 procent lager uit. Vooraf was wel rekening gehouden met een afname, maar met 0,5 procent een stuk lager dan het gerapporteerde cijfer.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 91,62 dollar, terwijl voor een april-future Brent 92,40 dollar werd betaald, een stijging van 1,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1461. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1462 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1433 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Sanofi heeft in het vierde kwartaal de omzet en winst zien aantrekken, terwijl de winst in het lopende jaar vermoedelijk ook zal stijgen. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent hoger.

Carlsberg heeft in het afgelopen boekjaar de omzet en het resultaat sneller zien stijgen, conform de bij de halfjaarcijfers verhoogde outlook. De koers van het aandeel Carlsberg noteerde 0,4 procent hoger.

In Parijs boekten 8 van de 40 hoofdaandelen een plus en in Frankfurt waren dat er 9 van de 40. In Parijs noteerden 15 aandelen een koersverlies van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dat er 19.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 2,4 procent tot 4.477,35 punten, de Dow Jones index verloor 1,5 procent op 35.111,16 punten en de Nasdaq sloot 3,7 procent lager op 13.878,82 punten.

Correctie: om aan te geven dat de Europese beurzen lager noteren.