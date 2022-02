Indexzwaargewicht Shell aan kop in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van half 12 daalde de AEX 0,1 procent tot 748,09 punten. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets zijn beleggers momenteel in de ban van de ontwikkelingen rond techbedrijven. De analist merkte op dat techbeurs Nasdaq donderdag nog het grootste koersverlies sinds maart 2020 boekte met een daling van 3,7 procent. Vooral een koersval van Facebook-eigenaar Meta van 26 procent drukte op het sentiment. "De koersval leidde tot forse dalingen bij andere namen in de sector, maar vooral bij Snap, Pinterest en Amazon", aldus Hewson. Beleggers hadden vrees dat deze bedrijven donderdag nabeurs, net als Meta, met tegenvallende cijfers zouden komen. Die vrees bleek echter ongegrond. Alle drie bedrijven kwamen gisterenavond met veel beter dan voorziene resultaten, waardoor zich een scherp herstel aftekende in de aandelen Snap, Amazon en Pinterest. Zo won Snap nabeurs liefst 40 procent en Amazon 15 procent. "Dergelijke forse bewegingen zien we doorgaans alleen bij pennystocks, niet bij bedrijven met een marktwaarde van een miljard dollar." Volgens Hewson laat dit zien hoe breekbaar het sentiment momenteel is. Verder wees analist Richard Hunter van Interactive Investor op de koerswinst van indexzwaargewicht Shell. Het aandeel wordt volgens hem geholpen door zorgen over het aanbod in combinatie met geopolitieke spanningen. "Een op handen zijnde winterstorm in de VS kan leidden tot meer verstoringen in de olieproductie", aldus Hunter, die de olieprijzen dit jaar al met 18 procent heeft zien stijgen. Vrijdag werd olie nog eens 1,5 procent duurder. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1469. Vanochtend bleken de Duitse fabrieksorders in december vorig jaar harder te zijn gestegen dan verwacht, maar de detailhandelsverkopen in de eurozone daalden juist. Het belangrijkste agendapunt vandaag is het Amerikaanse banenrapport over januari. Woensdag werd nog bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in januari onverwacht zou zijn gekrompen volgens data van loonstrookjesverwerker ADP, die als een voorbode worden beschouwd van het officiële banenrapport. Economen gepolst door Dow Jones rekenen op een magere groei in januari van 150.000 banen, maar de schattingen lopen ver uiteen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen lieten enkele techfondsen een herstel zien na de afstraffing van gisteren. Adyen won 2,1 procent. Zowel KBC Securities als Degroof Petercam werden positiever over het aandeel, na de flinke koersafstraffing in de afgelopen maanden. Shell won zelfs 2,9 procent in de nasleep van de positief ontvangen cijferrapportage op donderdag. RBC zag daarin aanleiding het koersdoel te verhogen naar 27,00 Britse pond. Ook de stijgende olieprijzen, waarbij de Amerikaanse olie-future boven de 90 dollargrens noteert, speelt de oliereus in de kaart. ArcelorMittal en Unibail-Rodamco-Westfield leverden 2,8 en 3,3 procent in. In de AMX won SBM Offshore 1,5 procent. Galapagos klom 1,3 procent. EcoR1 Capital verhoogde zijn belang in het biotechbedrijf naar meer dan 5 procent. OCI en Aperam daalden daarentegen met 2,5 procent. In de AScX won Sligro 3,5 procent. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Sligro na de jaarresultaten van donderdag. De bouwers BAM en Heijmans stegen circa 1,5 procent. Navigatiespecialist TomTom ging daarentegen met 17,2 procent onderuit. De omzet van TomTom daalde het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 125,4 miljoen naar 115,2 miljoen euro en netto leed TomTom 38,8 miljoen euro verlies. De analisten voorzagen een nettoverlies van 21 miljoen euro verlies. De door TomTom voor 2022 afgegeven outlook ligt bovendien beduidend lager dan de analistenconsensus. "Het herstel van TomTom kost meer tijd", oordeelde analist Marc Hesselink van ING. Bron: ABM Financial News

