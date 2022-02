Valuta: euro richting 1,15 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1470 dollar, waarmee de euro na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank inmiddels minimaal 4 renteverhogingen voor dit jaar heeft ingeprijsd.

"De markt is daarmee zeer robuust en zeer inflatienerveus", oordeelde valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News.

De ECB liet het beleid donderdag ongewijzigd, maar klonk daarbij wel meer verkrappingsgezind. "Hierdoor stegen de rente op Duits staatspapier en de euro nog even door. Beleggers verwachten nu dat de ECB in juni al de depositorente verhoogt met 10 basispunten. In totaal worden er nu minimaal vier renteverhogingen van 10 basispunten verwacht voor dit jaar. De kans op een renteverhoging dit jaar is duidelijk toegenomen, maar wij houden nog vast onze visie dat er dit jaar door de ECB geen rente wordt verhoogd. We zien namelijk weinig loongroei en dat is wel belangrijk voor de ECB voordat ze de rente gaat verhogen. Wij handhaven ook nog onze visie voor een lagere euro dit jaar én volgend jaar", aldus Boele.

Mocht de ECB inderdaad het dit jaar bij woorden laten en de verwachtingen in de markt temperen, dan zal dit een drukkend effect op de euro hebben.

De Bank of England verhoogde donderdag wel de beleidsrente met 25 basispunten naar 0,5 procent. "En er waren zelfs 4 beleidsfunctionarissen die een renteverhoging van 50 basispunten voor ogen hadden. Maar de begeleidende verklaring was minder verkrappingsgezind dan waar beleggers mogelijk rekening mee hielden. De Bank of England gaf aan door te gaan met het gematigd verhogen van de beleidsrente in de komende maanden. Ondanks het feit dat beleggers nu iets minder renteverhogingen verwachten voor dit jaar, gaan ze nog steeds ervan uit dat de rente vier keer in stapjes van 25 basispunten wordt verhoogd. Eerder deze week hebben wij onze visie voor de Bank of England aangepast. We verwachten nu meer renteverhogingen dan voorheen, maar nog beduidend minder dan waar beleggers nu rekening mee houden. We denken dat dit jaar de beleidsrente nog twee keer in stapjes van 25 basispunten wordt verhoogd en volgende jaar ook twee keer. Daarom verwachten we een daling van sterling ten opzichte van de dollar.

Voor vrijdag gaat de aandacht weliswaar uit naar de banengroei in de Verenigde Staten in januari, maar Boele kijkt met name naar de loonontwikkeling. "Er wordt een loonstijging van 5,2 procent verwacht. Als het hoger uitvalt dan dit percentage, lopen in de Verenigde Staten de inflatieverwachtingen, de rentestanden en daarmee de koers van de dollar naar verwachting op", aldus Boele.

Er wordt voor januari gerekend op een banengroei in de VS van 150.000 tegen een stijging met 199.000 in december. Het rapport is het enige macro-economische cijfers dat vanmiddag in de Verenigde Staten naar buiten komt.



In Europa waren er vanochtend ook wat macrocijfers.



De Duitse fabrieksorders in december lieten een veel grotere stijging zien dan was verwacht. De groei kwam uit op 2,8 procent tegen een verwachte stijging van 0,3 procent. De Franse industrie produceerde in december 0,2 procent minder, terwijl een stijging met 0,5 procent was voorzien.

De detailhandelsverkopen in de eurozone kwamen over december op maandbasis 3,0 procent lager uit. Vooraf was wel rekening gehouden met een afname, maar met 0,5 procent een stuk lager dan het gerapporteerde cijfer.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,1467 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent lager op 0,8451 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,3 procent en noteerde op 1,3565 dollar.