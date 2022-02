KBC Securities zet Adyen op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het advies voor Adyen verhoogd van Reduceren naar Kopen bij handhaving van het koersdoel op 2.250 euro. In december vorig jaar herhaalde KBC nog het Reduceren advies en sindsdien daalde het aandeel met 33 procent. Hierdoor is er voldoende potentieel ten opzichte van het onveranderde koersdoel van 2.250 euro om een koopadvies te geven. KBC blijft vertrouwen houden in de groei van Adyen. Het aandeel Adyen steeg vrijdagochtend met 2,5 procent tot 1.659,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.