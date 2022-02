Beursblik: herstel TomTom kost meer tijd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) Het herstel van TomTom kost meer tijd. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING vrijdag na de kwartaalcijfers van de navigatiespecialist. Het waren volgens Hesselink niet zozeer de kwartaalcijfers die teleurstelden, maar juist de voor 2022 afgegeven outlook. En ook de outlook voor 2023 stelt teleur, aldus de analist. Een pluspunt is dat het orderboek zich sterk ontwikkelt, aldus Hesselink, hoewel die met 1,9 miljard euro wel iets achterbleef op de 2 miljard euro waarop de analist had gerekend. "Maar de groei voor de komende jaren blijft onder de verwachtingen", concludeerde hij. ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,50 euro. Het aandeel daalt vrijdag 12,7 procent naar 7,13 euro. Bron: ABM Financial News

