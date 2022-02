Beursblik: Degroof Petercam haalt Adyen van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het advies voor Adyen verhoogd van Reduceren naar Houden bij een ongewijzigd koersdoel van 1.900 euro. Analist Michael Roeg merkte op dat het aandeel dit jaar al met 30 procent is gedaald en zelfs met 41 procent ten opzichte van de piek op 24 augustus vorig jaar. Als gevolg noteert het aandeel nu onder het koersdoel van Degroof. Daarom is een verkoopadvies niet langer op zijn plek. Volgens Roeg is de verkoopdruk vooral toe te schrijven aan de hoge waardering, de angst voor hogere rentes en het einde van de coronagerelateerde lockdowns. Ook de hoge inflatie kan voor Adyen een gevaar zijn, omdat dit het bestedingspatroon van consumenten kan veranderen. Verder kwam concurrent PayPal recent met een tegenvallende outlook. Al met al ziet Roeg dan ook geen reden om het aandeel op de kooplijst te zetten. Het aandeel Adyen steeg vrijdagochtend met 4,3 procent tot 1.688,60 euro. Bron: ABM Financial News

