AEX hoger van start gegaan maar TomTom hard onderuit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,8 procent hoger naar 754,88 punten, terwijl de Midkap 0,6 procent won. Onder de hoofdaandelen lieten de techfondsen een herstel zien na de afstraffing van gisteren. Adyen won ruim 4 procent. Prosus klom krap 2 procent. Shell won daarnaast 2 procent in de nasleep van de positief ontvangen cijferrapportage op donderdag. RBC zag daarin aanleiding het koersdoel te verhogen naar 27,00 Britse pond. Ook de stijgende olieprijzen, waarbij de Amerikaanse olie-future boven de 90 dollargrens noteert, speelt de oliereus in de kaart. Dalers bleven onder de hoofdfondsen achterwege. In de AMX won Basic-Fit meer dan 3 procent. Galapagos klom 2 procent. EcoR1 Capital verhoogde zijn belang in het biotechbedrijf naar meer dan 5 procent. In de AScX wonnen Heijmans en B&S Group tot 3 procent. Navigatiespecialist TomTom ging daarentegen met bijna 14 procent onderuit. De omzet van TomTom daalde het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 125,4 miljoen naar 115,2 miljoen euro en netto leed TomTom 38,8 miljoen euro verlies. De analisten voorzagen een nettoverlies van 21 miljoen euro verlies. De door TomTom voor 2022 afgegeven outlook ligt bovendien beduidend lager dan de analistenconsensus. Bron: ABM Financial News

