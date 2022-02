Carlsberg heeft coronacrisis verteerd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft in het afgelopen boekjaar de omzet en het resultaat sneller zien stijgen, conform de bij de halfjaarcijfers verhoogde outlook. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de Deense bierbrouwer. CEO Cees 't Hart merkte in een toelichting op dat de resultaten in 2021 weer "ruim" boven het niveau van voor de coronacrisis lagen. De omzet steeg in het afgelopen jaar autonoom met 10,0 procent. De omzet kwam daarmee uit 66,6 miljard Deense kroon. In de verhoogde outlook hield Carlsberg rekening met een autonome omzetgroei van 8 tot 11 procent. De volumes liepen in 2021 autonoom met 7,4 procent op, en in de eerste zes maanden met 10,0 procent. Vooral de volumes bij het label Tuborg vielen op met een stijging van 17 procent. Die lieten in de eerste jaarhelft al een stijging op jaarbasis zien van 28 procent. Het operationeel resultaat van Carlsberg steeg afgelopen jaar autonoom met 12,5 procent naar 10,9 miljard kroon. De marge daalde wel met 30 basispunten naar 16,3 procent. Het aangepaste nettoresultaat steeg met 9 procent naar krap 7 miljard kroon. Outlook Voor 2022 voorziet Carlsberg een groei van het operationeel resultaat van 0 tot 7 procent. En op lange termijn mikt de brouwer op een jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 5 procent met een operationele winst die harder dan de omzet groeit. Carlsberg verwacht dit jaar nog altijd een uitdagende periode met het oog op het verder verloop rondom corona en de effecten daarvan voor de samenlevingen. Daarnaast lopen de grondstofkosten verder op, waarschuwt de brouwer. Het dividend wordt verhoogd met 9 procent naar 24 kroon per aandeel. Ook worden er eigen aandelen ingekocht. Bron: ABM Financial News

