Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 16,70 naar 17,20 euro bij handhaving van het koopadvies. Voor dit jaar verwacht analist Benoit Pétrarque een geschoonde PPP-groei van 4 procent, dankzij hogere rentebaten, wat deels teniet gedaan wordt door een kostenstijging van 0,5 procent op jaarbasis. ING haalde in 2021 circa 74 procent van de inkomsten uit rentebaten, waardoor het aandeel volgens Kepler voor beleggers een goede manier is om in te spelen op een aantrekkende groei en inflatie, de zogeheten reflatie-trade. Kepler verwacht dat ING in 2022 en 2023 voor 3 miljard euro aan eigen aandelen zal inkopen, waardoor het het totale rendement voor aandeelhouders dit jaar "een aantrekkelijke" 11,3 procent zal bedragen en volgend jaar 12,1 procent. Het aandeel ING sloot donderdag op 13,22 euro. Bron: ABM Financial News

