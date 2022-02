Hogere opening AEX voorzien na koersexplosie Amazon

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start na forse verliezen een dag eerder. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Donderdag daalde AEX nog 2,2 procent naar 748,81 punten. Techaandelen waren de gebeten hond na een historisch negatieve koersreactie op de cijfers van Meta Platforms en een Europese Centrale Bank die de deur op een kier lijkt te hebben gezet voor een renteverhoging later dit jaar, waardoor de rendementen op Europese staatsobligaties scherp stegen.

Beleggers straften Meta Platforms, waar Facebook, Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken, donderdag genadeloos af na de cijferrapportage woensdagavond nabeurs. Meta, dat gerekend wordt tot de ‘big five’ van Amerikaanse technologie ondernemingen, genereert bijna al zijn omzet uit advertentie-inkomsten en bedrijven snijden in hun budget vanwege problemen met de aanvoerketen, aldus Meta, dat ook kampt met strenge regelgeving en oprukkende concurrentie.

Het aandeel Meta koerste donderdag maar liefst 26,4 procent lager, waardoor een beurswaarde van 230 miljard dollar verdampte. Niet eerder in de beursgeschiedenis was er sprake van zo’n grote waardevermindering van één onderneming op één dag. Beleggers in New York waren in mineur en techbeurs Nasdaq sloot donderdag de handelsdag af met een verlies van 3,7 procent.

Nabeurs werden de kaarten echter opnieuw geschud.

Die andere ‘big five’ gigant Amazon bleek in het afgelopen kwartaal namelijk beter dan verwacht te hebben gepresteerd. Het e-commercebedrijf zag de omzet op jaarbasis oplopen van 125,6 miljard dollar naar 137,4 miljard dollar. De nettowinst steeg met ruim 50 procent naar 33,4 miljard dollar.

Het aandeel met een beurswaardering van meer dan 1.400 miljard dollar koerste in de elektronische handel nabeurs meer dan 14 procent hoger, na een verlies in de reguliere sessie van bijna 8 procent.

Snap maakte het met zijn cijferrapportage nabeurs nog veel bonter. Het sociaal mediabedrijf, bekend van snapchat, waarbij de ontvangen media slechts tijdelijk zichtbaar zijn bij de ontvangers, bleek het afgelopen kwartaal voor het eerst winstgevend te zijn geweest. De omzet steeg daarnaast met 42 procent tot 1,3 miljard dollar. Het aandeel won nabeurs liefst 59 procent, na een verlies in de reguliere sessie van 24 procent.

De bedrijfscijfers gaven beleggers weer wat kleur op het gezicht en de futures op techbeurs Nasdaq noteren vanochtend ruim 2 procent in het groen.

In Azië wint de Hang Seng index in Hongkong vanochtend ruim 3 procent. De winst voor de beurs in Sydney blijft beperkt tot 0,6 procent.

Aan de opmars van de olieprijs lijkt daarnaast geen einde te komen. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag in New York 2,3 procent hoger op 90,27 dollar per vat. Voor het eerst sinds oktober 2014 koerste het zwarte goud boven de 90 dollar. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met een ruim een half procent verder.

Met name spanningen tussen Rusland en Oekraïne en een relatieve eensgezindheid binnen OPEC+ liggen ten grondslag aan de recente stijgingen.

Rentebesluit ECB laat sporen na

De Europese Centrale Bank lijkt toch te overwegen om al dit jaar de rente te verhogen. In december gaf voorzitter Christine Lagarde nog aan dat een renteverhoging in 2022 onwaarschijnlijk was, maar donderdag bij het rentebesluit wilde ze dat niet herhalen.

De Europese obligatiemarkten reageerden direct en het jaarlijkse rendement op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar steeg met meer dan 10 basispunten naar 0,145 procent. De afgelopen krap 3 jaar kreeg Duitsland juist nog geld toe bij het uitgeven van deze obligaties.

Zorgwekkender was de stijging van de vergelijkbare obligatie in Italië met 23 basispunten naar 1,645 procent. Vooral Zuid-Europese landen kampen met gigantische schulden door onder meer coronasteunpakketten en oplopende rentelasten ondermijnen de staatsfinanciën.

Om die reden is de ECB terughoudend om de rente te verhogen, tot verdriet van onder meer spaarders, terwijl de Federal Reserve en de Bank of England juist vaart maken met renteverhogingen om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Amerikaanse banenrapport

Het grote agendapunt vandaag is de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport over januari.

Woensdag werd nog bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in januari onverwacht zou zijn gekrompen volgens data van loonstrookjesverwerker ADP, die als een voorbode worden beschouwd van het officiële banenrapport.

Economen gepolst door Dow Jones rekenen op een magere groei in januari van 150.000 banen, maar de schattingen lopen ver uiteen.

Bedrijfsnieuws

De omzet van TomTom daalde het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 125,4 miljoen naar 115,2 miljoen euro en netto leed TomTom 38,8 miljoen euro verlies. De analisten voorzagen een negatief bedrijfsresultaat van 7 miljoen euro en een nettoverlies van 21 miljoen euro verlies. De door TomTom voor 2022 afgegeven outlook ligt beduidend lager dan de analistenconsensus.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor ING van 16,70 naar 17,20 euro en herhaalde de dag na de kwartaalcijfers van de bank het koopadvies.

EcoR1 Capital verhoogde zijn belang in Galapagos naar meer dan 5 procent.

Envipco haalde een nieuwe opdracht binnen voor 3,0 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 2,4 procent tot 4.477,35 punten, de Dow Jones index verloor 1,5 procent op 35.111,16 punten en de Nasdaq sloot 3,7 procent lager op 13.878,82 punten.