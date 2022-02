ArcelorMittal versnelt vergroening Franse productie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ArcerlorMittal wil de staalproductie in Frankrijk versneld vergroenen en doet daarvoor een investering van 1,7 miljard euro. Dit kondigde de staalgigant vrijdagochtend aan. In 2030 wil de staalreus de CO2-uitstoot van de Franse productie met 40 procent hebben teruggebracht. De investering krijgt steun van de Franse overheid. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.