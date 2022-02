Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet, na sterke kwartaalcijfers op Wall Street nabeurs. Amazon lijkt 14 procent hoger te gaan openen en Snap zelfs bijna 60 procent.

IG voorziet een openingswinst van 71 punten voor de Duitse DAX, een plus van 25 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 48 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De handelsdag werd donderdag gedomineerd door centrale bank-besluiten. De Bank of England heeft de rente conform de verwachting opnieuw verhoogd met 25 basispunten. Daarmee staat de belangrijkste rente nu op 0,50 procent. Daarnaast besloot de centrale bank om aflopende obligaties niet langer te herinvesteren.

De ECB besloot de belangrijkste rentestanden daarentegen te handhaven, maar zette de deur wel op een kier voor een eventuele renteverhoging later dit jaar. Voorzitter Christine Lagarde zei dat er zorgen zijn binnen de raad van bestuur over de hoge inflatie. "De inflatie blijft langer dan eerder verwacht op een verhoogd niveau", zei ze. De ECB verwacht dat de inflatie in de loop van 2022 afzwakt, maar er zijn opwaartse risico's voor de outlook, erkende Lagarde.

Econoom Carsten Brzeski van ING sprak van een wow-moment. Het is voor het eerst in lange tijd dat de ECB een reële risicobeoordeling voor inflatie uitspreekt, aldus de econoom. Dat Lagarde niet opnieuw wilde zeggen dat een renteverhoging onwaarschijnlijk is in 2022, was volgens Brzeski ook een opvallend moment in Lagarde's persconferentie. Maar heel vreemd ook weer niet, want als ze dat wel had gezegd, dan had ze de ECB daar onnodig een hoek mee ingedrongen, volgens de econoom.

Volgens analisten wordt het komende rentebesluit van de ECB in maart zeer belangrijk en is de kans groot dat de centrale bank zijn obligatie-opkopen versneld zal afbouwen om de weg vrij te maken voor een renteverhoging, waarschijnlijk in het vierde kwartaal.

In de loop van de ochtend werden in de eurozone verschillende inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren gepubliceerd. Die wezen voor de muntunie op een groeivertraging. Tevens werden ook de samengestelde indices over januari bekendgemaakt en daarbij viel de krimp van de economie in Spanje en de groei in het Verenigd Koninkrijk op.

"Een verdere vertraging", zag econoom Chris Williamson van Markit, tijdens een opleving van het coronavirus door de omikronvariant. Vooral Spanje werd hard getroffen, merkte Williamson op. Duitsland geeft volgens de econoom juist hoop dat de impact van de omikronvariant slechts tijdelijk is en minder hevig dan eerdere coronagolven.

Een punt van zorg blijft de inflatiedruk, aldus de econoom van Markit, met de aanhoudende stijging van de energieprijzen.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2021 goed weten te profiteren van de opgelopen olie- en gasprijzen en de winst nog sterker dan verwacht zien stijgen. De koers steeg 0,4 procent.

Siemens Healthineers is het jaar sterk begonnen en heeft de outlook verhoogd. Het aandeel verloor desondanks ruim 2,5 procent. De koers van het aandeel van de Nederlandse sectorgenoot Philips verloor circa 1,6 procent.

Nokia heeft in het vierde kwartaal een lichte omzetkrimp laten zien, maar verwacht voor 2022 wel weer te groeien. Het aandeel noteerde ruim 2,0 procent lager.

British Petroleum heeft een belang van 30 procent in Green Biofuels verworven. De koers van het aandeel BP steeg 0,5 procent.

De koers van het aandeel ING verloor 2,2 procent na kwartaalcijfers. Jefferies zag ING in het vierde kwartaal tekortschieten, terwijl Morgan Stanley opmerkte dat er geen inkoopprogramma van eigen aandelen werd aangekondigd.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 2,0 procent. Société Générale steeg circa 1,7 procent, Engie steeg ruim 1,0 procent, terwijl Worldline circa 4,5 procent lager noteerde. STMicroelectronics verloor bijna 4,0 procent.

In Frankfurt noteerde Deutsche Bank ruim 5,0 procent hoger, terwijl Deutsche Telekom circa 2,5 procent steeg. Delivery Hero en Hellofresh verloren respectievelijk circa 5,5 procent en 9,5 procent.

Euro STOXX 50 4.141,02 (-1,9%)

STOXX Europe 600 468,63 (-1,8%)

DAX 15.368,47 (-1,6%)

CAC 40 7.005,63 (-1,5%)

FTSE 100 7.528,84 (-0,7%)

SMI 12.234,15 (-1,0%)

AEX 748,81 (-2,2%)

BEL 20 4.066,92 (-1,4%)

FTSE MIB 27.088,96 (-1,1%)

IBEX 35 8.689,40 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag fors lager gesloten.

De rally op Wall Street van een dag eerder kwam donderdag tot stilstand, nadat Meta Platforms, het voormalige Facebook, sterk teleurstelde met kwartaalcijfers. De techreus schetste sombere vooruitzichten in zijn winstrapport.

"Beleggers zijn wakker geschud door het besef dat sommige groeiaandelen het traject van de afgelopen jaren niet kunnen voortzetten", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Er is een zeker risico op een vicieuze spiraal", voegde hij toe, verwijzend naar de Chinese markten vorig jaar als een voorbeeld van hoe een paar grote aandelen bredere indices kunnen schaden.

Daarnaast heroverwegen beleggers hun vooruitzichten nu de Federal Reserve de weg vrijmaakt voor een reeks renteverhogingen dit jaar. Beleggers richten zich op sectoren als energie en het bankwezen, waarvan ze zeggen dat ze kunnen profiteren van het economisch herstel en de hogere leenkosten.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week harder is gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 23.000 tot 238.000. Economen hadden vooraf gerekend op 245.000 nieuwe aanvragen.

De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het vierde kwartaal van 2021 verder gestegen, maar minder hard dan verwacht. De arbeidskosten stegen in de maanden oktober tot en met december met 0,3 procent. Een eerdere raming wees op een plus van 1,0 procent.

De markt kreeg tevens een tweetal inkoopmanagersindices van de dienstensector te verwerken. Beide indices meldden een vertraging van de groei. De inkoopmanagersindex van Markit daalde van 57,6 in december naar 51,2 in januari, terwijl de index van ISM daalde van 62,3 naar 59,9.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in december op maandbasis gedaald met 0,4 procent.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,3 procent, ofwel 2,01 dollar, hoger op 90,27 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het was voor het eerst sinds oktober 2014 dat de olieprijs boven de 90 dollar per vat sloot.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag het Amerikaans banenrapport geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Meta, het voormalige Facebook, stond woensdag nabeurs hevig onder druk na een tegenvallende winst, een zwakke outlook en melding van meer concurrentie. Het aandeel daalde ruim 26 procent.

Qualcomm presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en ook de outlook overtrof de verwachtingen. Toch verloor het aandeel circa 3,7 procent.

T-Mobile US heeft het afgelopen kwartaal minder winst geboekt, ondanks een hogere omzet, vooral omdat fusiekosten hoger zullen uitvallen dan eerder gedacht. Het aandeel noteerde bijna 11,0 procent hoger.

Voorbeurs meldde Honeywell dat de omzet afgelopen kwartaal onder druk stond. De winst viel wel iets hoger uit dan verwacht. Het aandeel daalde ruim 7,0 procent.

De farmaceuten Eli Lilly en Merck wisten de verwachtingen te verslaan. Eli Lilly verloor circa 2,5 procent. Merck daalde 3,6 procent.

Tesla verloor 0,7 procent. Opnieuw moet de fabrikant een update uitvoeren, ditmaal bij ruim 817.000 auto's. Het euvel heeft te maken met een geluid dat de bestuurder te horen krijgt wanneer hij zijn veiligheidsgordel niet om heeft. Dat geluid zou niet altijd worden geactiveerd.

S&P 500 index 4.477,39 (-2,4%)

Dow Jones index 35.111,16 (-1,5%)

Nasdaq Composite 13.878,82 (-3,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger, waarbij de Hang Seng weer open is maar Shanghai nog altijd gesloten.

Nikkei 225 27.430,13 (+0,7%)

Shanghai Composite gesloten

Hang Seng 24.544,70 (+3,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1458. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1433 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1436 op de borden.

USD/JPY Yen 114,91

EUR/USD Euro 1,1458

EUR/JPY Yen 131,68

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen dicht

08:00 Fabrieksorders - December (Dld)

08:45 Industriële productie - December (Fra)

11:00 Detailhandelsverkopen - December (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Sanofi - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Royal Caribbean - Cijfers vierde kwartaal (VS)