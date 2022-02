EcoR1 Capital vergroot belang in Galapagos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) EcoR1 Capital heeft zijn belang in Galapagos vergroot, waarmee het concern de kennisgevingsdrempel van 5 procent is gepasseerd. Dit meldde Galapagos donderdag nabeurs. Galapagos ontving op 2 februari 2022 een kennisgeving dat EcoR1 Capital 3.407.246 stemrechten in Galapagos bezit in de vorm van 211.622 aandelen en 3.195.624 American Depository Receipts, wat 5,2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Galapagos vertegenwoordigt. De deelneming van EcoR1 Capital LLC is op 27 januari 2022 boven de 5 procent kennisgevingsdrempel van Galapagos' stemrechten gestegen door de verwerving van bijkomende effecten. Bron: ABM Financial News

