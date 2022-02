Envipco haalt nieuwe opdracht binnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft een nieuwe opdracht binnengehaald voor 3,0 miljoen dollar. Dit maakte de recyclingspecialist met een notering op het Damrak donderdagavond bekend. De naam van de opdrachtgever uit Noord-Amerika maakte Envipco niet bekend. Wel is het een partij waar al jarenlang samen mee wordt gewerkt. Envipco verwacht de opdracht in 2022 alle systemen te kunnen afleveren. Bron: ABM Financial News

