Ford buigt verlies om in winst

(ABM FN-Dow Jones) Ford heeft het afgelopen het afgelopen jaar een verlies weten om te buigen in een nettowinst. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse autofabrikant. Over het hele boekjaar 2021 boekte Ford een nettowinst van 17,9 miljard dollar, wat met name te danken was aan speciale items ter waarde van 11 miljard dollar die in het vierde kwartaal werden geboekt, waaronder de winst van Rivian en een stijging van de waarde van zijn pensioenen. In het vierde kwartaal boekte Ford een nettowinst van 12,3 miljard dollar op een omzet van 37,7 miljard dollar. De aangepaste winst voor belastingen steeg met 19 procent tot 2 miljard dollar. Het bedrijf zei dat onder andere de verkoop van duurdere modellen de hogere grondstofkosten en productieverliezen compenseerden. Outlook Ford zei te verwachten dat de winst voor belastingen, minus eenmalige posten, dit jaar naar verwachting met 15 tot 25 procent zal stijgen ten opzichte van vorig jaar tot circa 11,5 tot 12,5 miljard dollar. Het concern verwacht dit jaar wereldwijd 10 tot 15 procent meer voertuigen af te leveren. Het aandeel Ford noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 4,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

