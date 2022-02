Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten en sloot voor het eerst sinds oktober 2014 boven de 90 dollar per vat. Eerder op de dag stond de olieprijs nog onder druk vanwege winstnemingen. OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, besloten woensdag om vast te houden aan hun tijdschema om de productie iedere maand te verhogen met 400.000 vaten per dag. Het besluit van OPEC+ om de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen, werd door de markt als ondersteunend beschouwd, terwijl de groep weerstand bleef bieden aan de druk van de VS en andere grote olieverbruikende landen voor een agressievere boost van de productie. Ondertussen is het oliekartel niet in staat gebleken de productie conform de afspraken maandelijks met 400.000 vaten per dag te verhogen. Diverse OPEC+ vertegenwoordigers leken de recente prijsstijgingen tevens te koppelen aan de spanningen tussen Rusland, een lid van de groei, en Oekraïne. "Een verhoging van de productie zal daar naar onze mening weinig aan veranderen", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. "Belangrijker is het om desnoods meer olie aan de markt te kunnen leveren. En daarvoor is voldoende reservecapaciteit essentieel. Het besluit van OPEC+ gisteren is voor ons dus logisch", voegde hij toe. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,3 procent, ofwel 2,01 dollar, hoger op 90,27 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

