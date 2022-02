Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,6 procent tot 4.516,37 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 35.357,84 punten en de Nasdaq noteerde 2,6 procent lager op 14.049,92 punten. De rally op Wall Street van een dag eerder kwam donderdag tot stilstand, nadat Meta Platforms, het voormalige Facebook, sterk teleurstelde met kwartaalcijfers. De techreus schetste sombere vooruitzichten in zijn winstrapport. "Beleggers zijn wakker geschud door het besef dat sommige groeiaandelen het traject van de afgelopen jaren niet kunnen voortzetten", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Er is een zeker risico op een vicieuze spiraal", voegde hij toe, verwijzend naar de Chinese markten vorig jaar als een voorbeeld van hoe een paar grote aandelen bredere indices kunnen schaden. Daarnaast heroverwegen beleggers hun vooruitzichten nu de Federal Reserve de weg vrijmaakt voor een reeks renteverhogingen dit jaar. Beleggers richten zich op sectoren als energie en het bankwezen, waarvan ze zeggen dat ze kunnen profiteren van het economisch herstel en de hogere leenkosten. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week harder is gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 23.000 tot 238.000. Economen hadden vooraf gerekend op 245.000 nieuwe aanvragen. De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het vierde kwartaal van 2021 verder gestegen, maar minder hard dan verwacht. De arbeidskosten stegen in de maanden oktober tot en met december met 0,3 procent. Een eerdere raming wees op een plus van 1,0 procent. De markt kreeg tevens een tweetal inkoopmanagersindices van de dienstensector te verwerken. Beide indices meldden een vertraging van de groei. De inkoopmanagersindex van Markit daalde van 57,6 in december naar 51,2 in januari, terwijl de index van ISM daalde van 62,3 naar 59,9. Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in december op maandbasis gedaald met 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1436. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1400 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1303 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,2 procent hoger. Op macro-economisch vlak staat vrijdag het Amerikaans banenrapport geagendeerd. Bedrijfsnieuws Het aandeel Meta, het voormalige Facebook, stond woensdag nabeurs hevig onder druk na een tegenvallende winst, een zwakke outlook en melding van meer concurrentie. Het aandeel daalde ruim 25,0 procent. Qualcomm presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en ook de outlook overtrof de verwachtingen. Toch verloor het aandeel 2,0 procent. T-Mobile US heeft het afgelopen kwartaal minder winst geboekt, ondanks een hogere omzet, vooral omdat fusiekosten hoger zullen uitvallen dan eerder gedacht. Het aandeel noteerde 10,5 procent hoger. Voorbeurs meldde Honeywell dat de omzet afgelopen kwartaal onder druk stond. De winst viel wel iets hoger uit dan verwacht. Het aandeel daalde 5,9 procent. De farmaceuten Eli Lilly en Merck wisten de verwachtingen te verslaan. Eli Lilly verloor 2,7 procent. Merck daalde 3,4 procent. Tesla on 0,5 procent. Opnieuw moet de fabrikant een update uitvoeren, ditmaal bij ruim 817.000 auto's. Het euvel heeft te maken met een geluid dat de bestuurder te horen krijgt wanneer hij zijn veiligheidsgordel niet om heeft. Dat geluid zou niet altijd worden geactiveerd. Nabeurs komen Amazon, Ford, GoPro en Snap met cijfers. Bron: ABM Financial News

