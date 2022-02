Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,8 procent tot 468,63 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,6 procent op 15.368,47 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,5 procent op 7.005,63 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent lager op 7.528,84 punten.

De handelsdag werd donderdag gedomineerd door centrale bank-besluiten. De Bank of England heeft de rente conform de verwachting opnieuw verhoogd met 25 basispunten. Daarmee staat de belangrijkste rente nu op 0,50 procent. Daarnaast besloot de centrale bank om aflopende obligaties niet langer te herinvesteren.

De ECB besloot de belangrijkste rentestanden daarentegen te handhaven, maar zette de deur wel op een kier voor een eventuele renteverhoging later dit jaar. Voorzitter Christine Lagarde zei dat er zorgen zijn binnen de raad van bestuur over de hoge inflatie. "De inflatie blijft langer dan eerder verwacht op een verhoogd niveau", zei ze. De ECB verwacht dat de inflatie in de loop van 2022 afzwakt, maar er zijn opwaartse risico's voor de outlook, erkende Lagarde.

Econoom Carsten Brzeski van ING sprak van een wow-moment. Het is voor het eerst in lange tijd dat de ECB een reële risicobeoordeling voor inflatie uitspreekt, aldus de econoom. Dat Lagarde niet opnieuw wilde zeggen dat een renteverhoging onwaarschijnlijk is in 2022, was volgens Brzeski ook een opvallend moment in Lagarde's persconferentie. Maar heel vreemd ook weer niet, want als ze dat wel had gezegd, dan had ze de ECB daar onnodig een hoek mee ingedrongen, volgens de econoom.

Volgens analisten wordt het komende rentebesluit van de ECB in maart zeer belangrijk en is de kans groot dat de centrale bank zijn obligatie-opkopen versneld zal afbouwen om de weg vrij te maken voor een renteverhoging, waarschijnlijk in het vierde kwartaal.

In de loop van de ochtend werden in de eurozone verschillende inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren gepubliceerd. Die wezen voor de muntunie op een groeivertraging. Tevens werden ook de samengestelde indices over januari bekendgemaakt en daarbij viel de krimp van de economie in Spanje en de groei in het Verenigd Koninkrijk op.

"Een verdere vertraging", zag econoom Chris Williamson van Markit, tijdens een opleving van het coronavirus door de omikronvariant. Vooral Spanje werd hard getroffen, merkte Williamson op. Duitsland geeft volgens de econoom juist hoop dat de impact van de omikronvariant slechts tijdelijk is en minder hevig dan eerdere coronagolven.

Een punt van zorg blijft de inflatiedruk, aldus de econoom van Markit, met de aanhoudende stijging van de energieprijzen.

De euro/dollar noteerde op 1,1436. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1304 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1303 op de borden.

Olie noteerde tot een half procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2021 goed weten te profiteren van de opgelopen olie- en gasprijzen en de winst nog sterker dan verwacht zien stijgen. De koers steeg 0,4 procent.

Siemens Healthineers is het jaar sterk begonnen en heeft de outlook verhoogd. Het aandeel verloor desondanks ruim 2,5 procent. De koers van het aandeel van de Nederlandse sectorgenoot Philips verloor circa 1,6 procent.

Nokia heeft in het vierde kwartaal een lichte omzetkrimp laten zien, maar verwacht voor 2022 wel weer te groeien. Het aandeel noteerde ruim 2,0 procent lager.

British Petroleum heeft een belang van 30 procent in Green Biofuels verworven. De koers van het aandeel BP steeg 0,5 procent.

De koers van het aandeel ING verloor 2,2 procent na kwartaalcijfers. Jefferies zag ING in het vierde kwartaal tekortschieten, terwijl Morgan Stanley opmerkte dat er geen inkoopprogramma van eigen aandelen werd aangekondigd.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 2,0 procent. Société Générale steeg circa 1,7 procent, Engie steeg ruim 1,0 procent, terwijl Worldline circa 4,5 procent lager noteerde. STMicroelectronics verloor bijna 4,0 procent.

In Frankfurt noteerde Deutsche Bank ruim 5,0 procent hoger, terwijl Deutsche Telekom circa 2,5 procent steeg. Delivery Hero en Hellofresh verloren respectievelijk circa 5,5 procent en 9,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent lager op 4.525,06 punten. De Dow Jones index daalde 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,3 procent in het rood.