Tech trekt AEX flink in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag flink onderuit gegaan, waarbij met name techaandelen de gebete hond waren, terwijl ING niet kon overtuigen met de kwartaalcijfers.

De AEX daalde 2,2 procent bij een slot van 748,81 punten.

Techfondsen lagen er donderdag slecht bij na enkele tegenvallende cijferrapportages van grote Amerikaanse techbedrijven. Zo verloor PayPal al bijna een kwart van zijn waarde. Ook Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook, leverde fors in en noteert donderdag bijna 25 procent in de min. Social mediabedrijven als Twitter en Snap verloren ook terrein.

"Beleggers zijn wakker geschud door het besef dat sommige groeiaandelen het traject van de afgelopen jaren niet kunnen voortzetten", aldus Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

De stemming onder beleggers werd er in de loop van de handelsdag niet beter op, toen duidelijk werd dat de Europese Centrale Bank de deur op een kier heeft gezet voor een mogelijke renteverhoging dit jaar, nu de inflatie langer dan eerder gedacht op een verhoogd niveau blijft. In december gaf voorzitter Christine Lagarde nog aan dat een renteverhoging in 2022 onwaarschijnlijk was, maar donderdag wilde ze dat niet herhalen.

Het rentebesluit zelf was weinig spannend en feitelijk een knip-en-plakwerk ten opzichte van het vorige, concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING. Het wow-moment was volgens hem dat de ECB erkende dat er opwaartse risico's zijn voor de inflatie.

Het is voor het eerst in lange tijd dat de ECB zo'n reële risicobeoordeling voor inflatie uitspreekt, aldus de econoom.

Volgens senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is de beleidsvergadering van de ECB in maart na vandaag nog belangrijker geworden, ook omdat dan de nieuwe inflatieverwachtingen verschijnen en de ECB dan het tempo van zijn opkopen beoordeelt.

"De druk zal er vol opstaan bij de ECB", volgens de marktkenner. "Lagarde's persconferentie vandaag gaf het gevoel dat ze de markt aan het voorbereiden is op een aanzienlijke verandering in maart. Renteverhogingen in 2022 zijn nu een stuk waarschijnlijker geworden", aldus Van Leenders.

De Bank of England verhoogde conform de verwachting de rente met 25 basispunten naar 0,50 procent, waarmee de BoE volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade laat zien dat het actief de inflatie wil bestrijden. Opvallend was dat vier van de negen beleidsmakers van de Britse centrale bank de rente met zelfs 50 basispunten wilden verhogen.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de mondiale dienstensectoren. In Japan was in januari sprake van een minder sterke krimp, terwijl de activiteit in de dienstensectoren in de eurozone en de Verenigde Staten in dezelfde maand vertraagde.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,1436. De Duitse tienjaarsrente steeg tot 0,15 procent en daarmee het hoogste niveau in zo'n twee jaar. Een vat WTI-olie werd een half procent duurder.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de duimen omlaag voor ING na vrijgave van kwartaalcijfers. Het bankaandeel verloor ruim 2 procent, maar wist daarmee wel deels te herstellen ten opzichte van het verlies eerder op de dag. Jefferies zag ING in het vierde kwartaal tekortschieten, terwijl Morgan Stanley opmerkte dat er geen inkoopprogramma van eigen aandelen werd aangekondigd.

NN Group deed wel goede zaken, nu de deur naar een renteverhoging van de ECB toch op een kier staat. Met een plus van 2,5 procent was de verzekeraar koploper in de AEX. KPN wist eveneens in het groen te eindigen met een winst van ruim een procent.

Shell onttrok zich ook aan de malaise en won rond een half procent. De kwartaalcijfers waren beter dan verwacht, vooral vanwege meevallende resultaten bij LNG, aldus ING. Verder verhoogde Shell het dividend en kondigde het een nieuwe inkoopprogramma van aandelen aan.

Techaandelen waren de gebeten hond in de AEX. Besi, Just Eat Takeaway en Adyen waren de grootste dalers en verloren 6 tot 9 procent.

In de AMX won FlowTraders, dat profiteert bij een hoge marktvolatiliteit, bijna 2 procent. Basic-Fit leverde ruim 3,5 procent in en Galapagos zelfs 4 procent.

In de AScX ging BAM aan kop, met een plus van ruim 4 procent en leverde CM.com meer dan 5 procent in.

Sligro daalde 3 procent na het presenteren van jaarresultaten, hoewel die de verwachtingen volgens analisten ruimschoots overtroffen.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het rood. De Nasdaq verloor ruim 2 procent.