Video: hartstikke goede cijfers Shell

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cijfers van Shell waren "hartstikke goed". Dit zegt Jean Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere voor de camera van ABM Financial News. En naast goede kwartlaacijfers en het aflossen van schulden, zag Shell voldoende ruimte om eigen aandelen te gaan inkopen en het dividend te verhogen, voegde Van Oudheusden toe. Maar is Shell ook een aandeel om in portefeuille te houden? "Soms is het tijd om geld te verdienen, daar hebben we jaren van achter de rug, nu lijkt het toch met name een tijd om zo min mogelijk geld te verliezen, en dan hoort de energiesector, inclusief Shell in je portefeuille thuis." Klik hier voor: Hartstikke goede cijfers Shell Bron: ABM Financial News

