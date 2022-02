ECB houdt optie renteverhoging open

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de deur op een kier gezet naar een eventuele renteverhoging dit jaar. Zei voorzitter Christine Lagarde in december nog dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat de rente in 2022 zou worden verhoogd, wilde ze dat donderdag niet herhalen.

De ECB-voorzitter gaf aan dat er zorgen zijn binnen de raad van bestuur over de hoge inflatie. "De inflatie blijft langer dan eerder verwacht op een verhoogd niveau", aldus Lagarde.

De inflatie in de eurozone liep in januari onverwacht verder op, naar 5,1 procent, waar een afzwakking tot 4,3 procent was voorzien. De kerninflatie daalde wel, van 2,6 tot 2,3 procent.

De ECB verwacht dat de inflatie in de loop van 2022 afzwakt, aldus Lagarde, maar er zijn opwaartse risico's voor de outlook, erkende zij.

"Dit is een wow-moment", volgens Carsten Brzeski van ING. Het is voor het eerst in lange tijd dat de ECB een reële risicobeoordeling voor inflatie uitspreekt, aldus de econoom.

Dat Lagarde niet opnieuw wilde zeggen dat een renteverhoging onwaarschijnlijk is in 2022, was volgens Brzeski ook een opvallend moment in Lagarde's persconferentie. Maar heel vreemd ook weer niet, want als ze dat wel had gezegd, dan had ze de ECB daar onnodig een hoek mee ingedrongen, volgens de econoom.

Bij het rentebesluit in maart krijgt de ECB een dieper inzicht in de outlook voor de inflatie, volgens Lagarde. Belangrijk is volgens haar dat de centrale bank geen overhaaste besluiten neemt.

"Ik kan niet vooruitlopen op wat de beleidsbeslissing van maart zal zijn", benadrukte zij. Wat de voorzitter van de ECB wel wilde zeggen is dat de volgorde van monetaire verkrapping, dus eerst de opkopen afbouwen en dan pas de rente verhogen, niet verandert.

De Duitse tienjaarsrente zat tijdens de persconferentie in de lift, en steeg naar ruim 0,13 procent en daarmee het hoogste niveau in zo'n twee jaar. De euro/dollar steeg tot 1,14.

Wellicht een lichtpuntje voor de ontwikkeling van de inflatie is dat de problemen in de aanvoerketen wat lijken af te zwakken, hoewel ze voorlopig nog wel aanhouden, zei Lagarde. De economische groei moet in de loop van het jaar sterk aantrekken, verwacht de ECB.

Geopolitieke spanningen vormen daarbij wel een risico, volgens de centrale bank. Voorzitter Lagarde zei in haar toelichting dat een militair conflict tussen Oekraïne en Rusland de energieprijzen verder omhoog zal duwen en dat de ECB "veel aandacht" heeft voor de inflatierisico's die dat met zich mee zou brengen.

Volgens senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is de beleidsvergadering van de ECB in maart na vandaag nog belangrijker geworden, ook omdat dan de nieuwe inflatieverwachtingen verschijnen en de ECB het tempo van zijn opkopen beoordeelt.

"De druk zal er vol opstaan bij de ECB", volgens de marktkenner. "Lagarde's persconferentie vandaag gaf het gevoel dat ze de markt aan het voorbereiden is op een aanzienlijke verandering in maart. Renteverhogingen in 2022 zijn nu een stuk waarschijnlijker geworden", aldus Van Leenders.