Wall Street opent in het rood na koersval Meta

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een beduidend lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor opening 1,3 procent in het rood. De Nasdaq lijkt zelfs meer dan 2 procent prijs te geven bij de opening. Daarmee komt een einde aan het optimisme dat sinds begin deze week de markten aanjoeg. Beleggers reageren vooral negatief op de teleurstellende kwartaalcijfers van Meta, het voormalige Facebook. Nabeurs daalde het aandeel met 21 procent. "Teleurstellende winstcijfers en een onzekere outlook van Meta, het bedrijf achter namen als Facebook en Instagram, drukken de stemming", aldus Ricardo Evangelista, senior analist bij ActivTrades. Hij ziet Meta ook de rest van de techsector onder druk zetten. Op macro-economisch vlak staan beleggers voor een drukke dag, met onder andere de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector, gemeten door zowel Markit als ISM, maar ook de Amerikaanse fabrieksorders. De wekelijkse steunaanvragen bleken afgelopen lager uitgevallen dan voorzien. De ECB handhaafde vanmiddag, zoals verwacht de rente. De Britse centrale bank verhoogde de rente van 0,25 naar 0,50 procent, hoewel een minderheid van de centrale bankiers opteerde voor een verhoging naar 0,75 procent. Olie werd donderdag goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate daalde een procent tot 87,41 dollar, terwijl een april-future Brent 0,8 procent goedkoper werd op 88,73 dollar. De euro/dollar noteerde na het rentebesluit van de ECB op 1,1354. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1310 op de borden. Bedrijfsnieuws Het aandeel Meta, het voormalige Facebook, stond woensdag nabeurs hevig onder druk na een tegenvallende winst, een zwakke outlook en melding van meer concurrentie. Het aandeel lijkt donderdag 23 procent lager te gaan openen. Ook andere techaandelen lijken te worden geraakt. Qualcomm presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en ook de outlook overtrof de verwachtingen. Toch lijkt het aandeel ruim 2 procent lager te openen. T-Mobile US heeft het afgelopen kwartaal minder winst geboekt, ondanks een hogere omzet, vooral omdat fusiekosten hoger zullen uitvallen dan eerder gedacht. Voorbeurs meldde Honeywell dat de omzet afgelopen kwartaal onder druk stond. De winst viel wel iets hoger uit dan verwacht. Het aandeel opent vermoedelijk 3,5 procent lager. De farmaceuten Eli Lilly en Merck wisten de verwachtingen te verslaan. Tesla opent ook 3 procent lager. Opnieuw moet de fabrikant een update uitvoeren, ditmaal bij ruim 817.000 auto's. Het euvel heeft te maken met een geluid dat de bestuurder te horen krijgt wanneer hij zijn veiligheidsgordel niet om heeft. Dat geluid zou niet altijd worden geactiveerd. Nabeurs komen Amazon, Ford, GoPro en Snap met cijfers. Amazon en Snap lijken in het kielzog van Meta 4 en 18 procent lager te openen. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.589,37 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.629,33 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.417,55 punten. Bron: ABM Financial News

