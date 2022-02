Beursblik: copy-paste van ECB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft met het rentebesluit van donderdag feitelijk 'kopiëren en plakken' gedaan en alles onveranderd gelaten ten opzichte van de monetaire beslissingen in december. Dit zei econoom Carsten Brzeski van ING in een eerste reactie. Volgens hem kon ook niemand serieus verwachten dat de ECB vandaag in zou grijpen, "want er is simpelweg niets dat de centrale bank kan doen om de inflatie onmiddellijk omlaag te krijgen", aldus de econoom, die erop hamert dat de ECB niet in staat is om de energieprijzen omlaag te krijgen, omdat dit een taak is van nationale overheden. "Misschien is dit ook een nieuw raadsel van de pandemie: regeringen zijn nodig om de energie-inflatie terug te dringen, terwijl centrale banken (en lage rentetarieven) nodig zijn om fiscale stimuleringsmaatregelen te ondersteunen", aldus Brzeski. Volgens de econoom van ING is het nu wachten op de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde die om 14:30 uur start. "Als Lagarde haar eerdere statement, dat ze het onwaarschijnlijk acht dat de rente in 2022 wordt verhoogd, herhaalt, dan dringt ze daarmee onnodig de ECB een hoek in", aldus Brzeski. In plaats daarvan zou het slimmer zijn om de deur open te houden naar een snellere afbouw van obligatie-opkopen en zelfs een renteverhoging dit jaar, meent de econoom. De euro/dollar en Duitse tienjaarsrente noteren kort na het rentebesluit licht lager. Bron: ABM Financial News

