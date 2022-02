Turkse inflatie naar bijna 49 procent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Turkije is in januari opgelopen tot 49 procent. Dat meldde het Turkse statistiekbureau Turkstat donderdag. De zwakkere lira en hogere inflatieverwachtingen stuwden de prijzen verder op. Vergeleken met december 2021 lagen de consumentenprijzen 11,1 procent hoger. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontsloeg eind januari de directeur van het nationale statistiekbureau, nadat eerder die maand bekend werd dat de inflatie in Turkije in december was opgelopen tot meer dan 36 procent. Suat Dincer zou worden vervangen door Erhan Cetinkaya, die eerder vice-voorzitter was van de Turkse banktoezichthouder. Bron: ABM Financial News

