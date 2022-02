Update: Bank of England verhoogt rente verder

(ABM FN-Dow Jones) Nadat de Bank of England de markten in december verraste met een renteverhoging van 0,10 procentpunt naar 0,25 procent, heeft de Britse centrale bank de rente nu conform de verwachting verder verhoogd met 25 basispunten. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de Bank of England.

Daarmee staat de belangrijkste rente nu op 0,50 procent. Het was voor het eerst sinds 2004 dat de Britse centrale bank twee achtereenvolgende renteverhogingen doorvoerde.

Zonder slag of stoot ging dat niet, want er was wat verdeeldheid binnen het negenkoppige Monetary Policy Committee over met hoeveel de rente omhoog moest. Vier beleidsmakers wilden de rente zelfs met 50 basispunten verhogen naar 0,75 procent.

Wel was het beleidscomité unaniem in de beslissing om aflopende obligaties niet langer te herinvesteren.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade heeft de Bank of England met het rentebesluit donderdag duidelijk gemaakt aan de markten dat ze niet van plan zijn om op hun handen te blijven zitten.

"Het heeft vandaag laten zien dat het de inflatie onder controle wil krijgen”, aldus Aslam.

De Britse consumentenprijzen stegen van 5,1 procent in november naar 5,4 procent in december, "bijna 1 procentpunt hoger dan wat werd verwacht in het inflatierapport van november", aldus de Bank of England in een toelichting.

De Britse centrale bank verwacht dat de inflatie de komende maanden verder oploopt en in februari en maart dicht bij de 6 procent uit zal komen, voordat in april een piek wordt bereikt van 7,25 procent.

"Deze verwachte piek is zo'n 2 procentpunt hoger dan we verwachten in het inflatierapport van november", aldus de centrale bank. Ook de kerninflatie zal verder oplopen, als gevolg van de mondiale problemen in de aanvoerketen, verwacht de Bank of England.

In het inflatierapport dat donderdag verscheen, meldde de centrale bank dat men verwacht dat de inflatoire druk in de loop der tijd verdwijnt, omdat de mondiale energieprijzen zullen stabiliseren, de problemen in de aanvoerketen zullen afnemen en omdat de onderliggende loongroei in 2023 afzwakt. Daardoor zal de inflatie, ook gezien het verwachte pad van renteverhogingen, over twee jaar zijn afgenomen tot iets boven de 2 procent, denkt de centrale bank.

"We moeten de rente wellicht nog wat verder verhogen", zei het donderdag verder in een toelichting. De verwachting is dat de Britse rente in het eerste kwartaal van 2023 op 1,3 procent staat.

Het Britse pond steeg ten opzichte van de dollar met 0,3 procent naar 1,3613 na het besluit. De Britse tienjaarsrente steeg naar 1,37 procent.

Update: om nieuwe informatie, analistencommentaar en actuele koersen toe te voegen.