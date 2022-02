Kwartaalomzet Honeywell onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Honeywell heeft in het vierde kwartaal minder omzet geboekt, maar wel voldaan aan de verwachtingen van analisten en de eigen prognoses. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de leverancier van elektronische controle- en automatiseringssystemen. In de verslagperiode daalde de omzet van 8,9 miljard naar 8,7 miljard dollar, een daling met 3 procent. Autonoom daalde omzet op jaarbasis in het vierde kwartaal met 2 procent. De verwachting van analisten die vooraf zijn geraadpleegd door FactSet gingen gemiddeld uit van 8,7 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel van 2,09 dollar was net iets beter dan de 2,08 dollar waar analisten op rekenden. In het vierde kwartaal van 2020 verdiende Honeywell 2,07 dollar per aandeel. Over het gehele jaar zag de onderneming kans om met een jaaromzet van 34,4 miljard dollar de eigen omzetprognose te halen. Die lag op 34,2 tot 34,6 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel van 8,06 dollar viel binnen de vooraf verwachte bandbreedte van 7,95 tot 8,10 dollar per aandeel. In 2020 verdiende Honeywell 7,10 dollar per aandeel. Outlook Honeywell rekent voor 2022 op een omzet van 35,4 tot 36,4 miljard dollar, wat een autonome groei van 4 tot 7 procent zou betekenen ten opzichte van 2021. De verwachting van analisten ligt op 36,7 miljard dollar. Verder verwacht Honeywell een winst per aandeel van 8,40 tot 8,70 dollar, een stijging van 4 tot 8 procent. Het aandeel Honeywell noteerde donderdag voorbeurs ruim 3 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.