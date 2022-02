Opnieuw terugroepactie Tesla Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla roept in de Verenigde Staten ruim 817.000 voertuigen terug vanwege een probleem met de veiligheidsgordel. Dit meldde de National Highway Traffic Safety Administration donderdag. Het euvel heeft te maken met een geluid dat de bestuurder te horen krijgt wanneer hij zijn veligheidsgordel niet om heeft. Dat geluid zou niet altijd worden geactiveerd, waardoor de auto's die het betreft niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Eerder deze week werd al bekend dat Tesla bijna 54.000 voertuigen heeft teruggeroepen vanwege een probleem in de zogenaamde Full Self-Driving software. Het aandeel Tesla daalt voorbeurs op Wall Street zo'n 3 procent. Bron: ABM Financial News

