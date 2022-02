Eli Lilly verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft in het vierde kwartaal van 2021 sterke resultaten behaald, onder meer dankzij de goed lopende verkoop van producten in de strijd tegen het coronavirus. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut.

In het afgelopen kwartaal was sprake van een volumegroei van 11 procent, waardoor de omzet met 8 procent steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2020, tot een totaal van 8,0 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op 7,7 miljard dollar.

Van de totale omzet in het vierde kwartaal kwam 1,06 miljard dollar uit coronagerelateerde producten, waar de markt rekende op 691 miljoen dollar.

De nettowinst kwam uit op 1,73 miljard dollar, of 1,90 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,49 dollar, waar de markt rekende op 2,45 dollar per aandeel.

In heel 2021 behaalde Eli Lilly een 15 procent hogere omzet van 28,3 miljard dollar. Van de jaaromzet kwam ruim 2,2 miljard dollar uit coronagerelateerde producten.

Outlook

Eli Lilly rekent voor 2022 op een groepsomzet van 27,8 tot 28,3 miljard dollar. Hier rekenen analisten op 28,01 miljard dollar.

De winst per aandeel zal uitkomen tussen 8,00 en 8,15 dollar per aandeel en de aangepaste winst per aandeel schat Eli Lilly in tussen de 8,50 en 8,65 dollar. De markt gaat uit van 8,50 dollar.

Het aandeel stijgt licht in de voorbeurshandel.