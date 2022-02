Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,8 procent op 471,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.541,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 7.084,21 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,2 procent naar 7.570,70 punten. "Gezien de aankondigingen die tijdens de vergadering van december zijn gedaan, is het uiteraard nog te vroeg voor een verandering van toon, maar de ECB zal haar houding bij toekomstige vergaderingen moeten bijstellen", blikte econoom Bernard Keppenne van CBC Banque vooruit naar het rentebesluit van de ECB. In de loop van de ochtend werden in de eurozone verschillende inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren gepubliceerd. Die wezen voor de muntunie op een groeivertraging. Tevens werden ook de samengestelde indices over januari bekendgemaakt en daarbij viel de krimp van de economie in Spanje en de groei in het Verenigd Koninkrijk op. "Een verdere vertraging", zag econoom Chris Williamson van Markit, tijdens een opleving van het coronavirus door de omikronvariant. Vooral Spanje werd hard getroffen, merkte Williamson op. Duitsland geeft volgens de econoom juist hoop dat de impact van de omikronvariant slechts tijdelijk is en minder hevig dan eerdere coronagolven. Een punt van zorg blijft de inflatiedruk, aldus de econoom van Markit, met de aanhoudende stijging van de energieprijzen. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen. Er worden 245.000 aanvragen verwacht tegen 260.000 een week ervoor. Naast de steunaanvragen komen uit de Verenigde Staten over het vierde kwartaal de arbeidskosten en over januari de inkoopmanagersindices voor de dienstensector van ISM en Markit en de fabrieksorders over december. Olie noteerde donderdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 86,89 dollar, terwijl voor een april-future Brent 88,23 dollar werd betaald, een daling van 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1279. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1291 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1310 op de borden.



Bedrijfsnieuws Shell heeft in het vierde kwartaal van 2021 goed weten te profiteren van de opgelopen olie- en gasprijzen en de winst nog sterker dan verwacht zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 1,4 procent hoger. Siemens Healthineers is het jaar sterk begonnen en heeft de outlook verhoogd. Het aandeel Siemens Healthineers noteerde 0,4 procent hoger in koers. De koers van het aandeel van de Nederlandse sectorgenoot Philips verloor 1,6 procent. Nokia heeft in het vierde kwartaal een lichte omzetkrimp laten zien, maar verwacht voor 2022 wel weer te groeien. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 3,0 procent. British Petroleum heeft een belang van 30 procent in Green Biofuels verworven. De koers van het aandeel BP noteerde 0,7 procent hoger. De koers van het aandeel ING daalde bijna 5 procent na kwartaalcijfers. Jefferies zag ING in het vierde kwartaal tekortschieten, terwijl Morgan Stanley opmerkte dat er geen inkoopprogramma van eigen aandelen werd aangekondigd. In Parijs voerde de koers van het aandeel Capgemini de lijst van dalers aan met een verlies van 3,6 procent. De grootste koerswinst was weggelegd voor het aandeel van Publicis Groupe, dat 2,5 procent kon bijschrijven. In Frankfurt was het aandeel Infineon de grootste verliezer met een min van 4,8 procent, terwijl daar het aandeel Deutsche Telekom tegenover stond met een stijging van 3,0 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het rood. De Nasdaq lijkt zelfs meer dan 2 procent in te leveren, nadat de kwartaalcijfers van Meta gisterenavond heel slecht werden ontvangen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 4.589,37 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.629,33 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.417,55 punten. Bron: ABM Financial News

