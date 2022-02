Valuta: rentebesluiten in focus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar lijkt donderdag een verwachting in te prijzen die de Europese Centrale Bank misschien wel eens niet waar gaat maken. "Iedereen weet dat de ECB de rente vandaag niet verhoogt, maar niet iedereen denkt dat de bank bij zijn eerdere milde kijk op zaken blijft", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat zorgt naar ons idee voor een eurokoers die bij een standvastige ECB alleen maar kan dalen. Wij denken dat de ECB vandaag niet gaat zinspelen op een renteverhoging in de komende maanden", aldus Van der Meer. Naast de ECB komt ook de Bank of England vandaag met een rentebesluit naar buiten. "Wij proeven in de markt niet alleen de verwachting dat die de rente met 25 basispunten verhoogt, maar ook nog eens met een afgetekende stemverhouding", aldus de handelaar van Ebury donderdag. In de loop van de ochtend werden in de eurozone verschillende inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren gepubliceerd. Die wezen voor de muntunie op een groeivertraging. Tevens werden ook de samengestelde indices over januari bekendgemaakt en daarbij viel de krimp van de economie in Spanje en de groei in het Verenigd Koninkrijk op. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen en daarvoor worden 245.000 aanvragen verwacht tegen 260.000 een week ervoor. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,1282 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8322 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3558 dollar. Bron: ABM Financial News

