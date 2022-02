Beursblik: KBC Securities verhoogt advies Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securitis heeft donderdag het advies voor Sligro verhoogd van Houden naar Accumuleren met een onveranderd koersdoel van 25,00 euro. Afgelopen jaar deed Sligro het qua winstgevendheid beter dan verwacht. Een dividend is er niet voor aandeelhouders, aangezien er nog overheidssteun wordt genoten, maar de schuld daalde wel, aldus KBC. Het aandeel Sligro stijgt donderdag 0,2 procent naar 23,45 euro. Bron: ABM Financial News

