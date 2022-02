ING lager in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed donderdagochtend een stapje terug, waarbij onder meer een koersverlies van ING op de AEX drukte na kwartaalcijfers van de bank. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,2 procent tot 756,37 punten.

Naast het koersverlies van ING, lagen ook techfondsen er slecht bij na enkele tegenvallende cijferrapportages van grote Amerikaanse techbedrijven. Zo verloor PayPal al bijna een kwart van zijn waarde, door zorgen over een terugval in de groei nu we weer naar 'normaal' gaan, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Ook Meta Platforms lijkt vandaag 20 procent lager te openen, na tegenvallende kwartaalcijfers op woensdagavond. "De tegenvaller bij Meta Platforms drukt vanmorgen de stemming", aldus Wiersma.

"Beleggers zijn wakker geschud door het besef dat sommige groeiaandelen het traject van de afgelopen jaren niet kunnen voortzetten", aldus Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Er is wel degelijk een risico op een scherpe neerwaartse spiraal", aldus Kassam, wijzend op de bewegingen op de Chinese beurzen afgelopen jaar als voorbeeld dat enkele grote aandelen de bredere markten onderuit kunnen halen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1286. De olieprijzen daalden met een procent.

Beleggers kregen vanochtend inzicht in cijfers over de Europese dienstensector, die in januari iets minder groei liet zien dan eerder was gemeld. De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in januari uit op 51,1 tegen 53,1 in december. Eerder was een index van 51,2 gemeld.

"Een verdere vertraging", zag econoom Chris Williamson van Markit, tijdens een opleving van het coronavirus door de omikronvariant. Vooral Spanje werd hard getroffen, merkte Williamson op. Duitsland geeft volgens de econoom juist hoop dat de impact van de omikronvariant slechts tijdelijk is en minder hevig dan eerdere coronagolven.

Een punt van zorg blijft de inflatiedruk, aldus de econoom van Markit, met de aanhoudende stijging van de energieprijzen.

Verder hebben beleggers vandaag oog voor rentebesluiten van de Bank of England en de Europese Centrale Bank. De inflatiecijfers van de laatste tijd verhogen de druk op de ECB om de geldkraan langzaamaan iets dichter te draaien, zo stelde Wiersma, die niet rekent op een aanpassing van het beleid. "De inflatie is ook lastig te sturen als die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door problemen aan de aanbodkant van de economie. Toch rekent de markt erop dat de ECB later dit jaar de beleidsrente zal verhogen", aldus Wiersma. ING verwacht zelf geen verhoging dit jaar.

De Britse centrale bank zal vandaag echter vermoedelijk wel een renteverhoging aankondigen. Vooral de toelichtingen op de rentebesluiten door voorzitter Andrew Bailey van de Bank of England en Christine Lagarde van de ECB zullen nauwlettend worden gevolgd.

Ook staan de wekelijkse steunaanvragen in de VS op de rol, naast cijfers over de Amerikaanse dienstensector.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de duimen omlaag voor ING na vrijgave van kwartaalcijfers. Het bankaandeel verloor 4,4 procent. Jefferies zag ING in het vierde kwartaal tekortschieten, terwijl Morgan Stanley opmerkte dat er geen inkoopprogramma van eigen aandelen werd aangekondigd.

Cijfers van Shell konden wel rekenen op goedkeuring van de beleggers en het olieconcern won 1,1 procent. De cijfers waren beter dan verwacht, vooral vanwege meevallende resultaten bij LNG, aldus ING.

IMCD steeg 0,8 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Goldman Sachs voor IMCD.

In de AMX won AMG 0,5 procent en FlowTraders 2,3 procent. Galapagos verloor juist 3,7 procent.

In de AScX won Sligro 0,2 procent na het presenteren van de jaarresultaten. "Sligro overtrof de verwachtingen ruimschoots." CM.com daalde 5,7 procent.